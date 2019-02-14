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Новости

Украина обжаловала в ВТО новые российские санкции на транзит товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины
14 февраля 2019

Россия нарушает взятые на себя обязательства по свободе транзита товаров через ее территорию.

Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО», – говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита.

Напомним, 29 декабря 2018 года РФ обнародовала постановление правительства, которое среди прочего запрещает ввоз ряда товаров, которые перемещались транзитом через Украину.

Ранее эксперты ВТО частично поддержали позицию Украины в торговом споре с РФ по поводу поставок железнодорожного оборудования.

Министерство экономического развития и торговли Украины

Tags: ВТО, Россия, санкция, транзит, Украина

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