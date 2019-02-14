Бабченко: В России открыто готовятся к войне с Украиной. Времени осталось мало

Россия была, есть и будет реальной угрозой для Украины. У Кремля и российского общества одна единственная цель – уничтожить украинское государство и самосознания украинцев, как нации.

Смотреть. Всем смотреть! И слушать. Каждое слово. Каждую букву. Всем, кто «а то Путин нападет». Всем, кто «да достал уже Бабченко своей войной пугать», пишет Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

Всем, кто собирается договариваться. Вставать на колени перед чертом лысым. Всем, кто на пятом году войны так ничего и не понял. Кто устал от войны. У кого враг не в Кремле. Всем смотреть и слушать! С кем и о чем вы хотите договариваться.

Вот тут они объясняют все доступно. На пальцах.

Смотреть. Всем смотреть! И слушать. Каждое слово. Каждую букву. Всем, кто "а то Путин нападет". Всем, кто "да достал уже Бабченко своей войной пугать". Всем, кто собирается договариваться. Вставать на колени перед чертом лысым. Всем, кто на пятом году войны так ничего и не понял. Кто устал от войны. У кого враг не в Кремле. Всем смотреть и слушать! С кем и о чем вы хотите договариваться.Вот тут они объясняют всё доступно. На пальцах. В отличие от ура-патриотичных идиотов, Мураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят. Отдельный привет тем, кто орет про "предательские Минские соглашения" и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал. Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся. Страшно? Мне тоже. Это хорошо, что страшно. Когда страшно, лучше доходит.Смотреть. Понимать. И думать. У нас года два, наверное.Плюс-минус. Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 14 лютого 2019 р.

В отличие от ура-патриотичных идиотов, Мураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят.

Отдельный привет тем, кто орет про «предательские Минские соглашения» и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал.

Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся.

Страшно? Мне тоже.

Это хорошо, что страшно.

Когда страшно, лучше доходит.

Смотреть. Понимать. И думать.

У нас года два, наверное.

Плюс-минус.

Аркадий Бабченко, Facebook