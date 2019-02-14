Кремлевские страхи. Открытый список от Суркова

«Долгое государство Путина» – под таким названием появилась на свет в России очень необычная программная политическая статья.

Мимо нее пройти невозможно, так как эта статья – кристально чистое безумие, об этом , рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Ее автор Владислав Сурков – бывший глава путинской администрации, ныне работающий помощником президента. Это очень странный тип. Наполовину чеченец, выросший с русской матерью-одиночкой, всю жизнь увлекался разного рода мистификациями.

Начать можно с того, что при рождении он получил имя Асланбек Дудаев, но позднее решил русифицироваться, придумал себе новое имя и взял фамилию матери. После этого в безумные и лихие 90-е он выдумывал какие-то странные, я бы сказал «пелевинские», пиар-штуки.

В его кабинете на стене висели портреты американского репера Тупака Шакура и кубинского революционера Че Гевары, а вовсе не Владимира Путина.

Под чужими именами Сурков писал песни для рок-групп и романы о современной России. Всю свою биографию Сурков изобретал несуществующие полумистические концепции и явления в политике, экономике и обществе, а потом с успехом продавал их своим начальникам.

Я бы назвал его современным сказочником. Его задача – описание реальности в формате извечной борьбы добра со злом. Заказчик в его сказочках играет роль трагической, одинокой и никем не понятой силы добра. А вот его оппоненты – хитрые и злые. Но они прикидываются хорошими. Герою в этой схватке надлежит победить врагов, используя древние артефакты, тайные знания и магические символы.

В общем, это Сурков придумал для Путина концепцию «суверенной демократии», которая в реальности является обычной диктатурой африканского типа. Это в его голове родились больные фантомы «русского мира» и «новороссии».

Естественно, все эти (да и многие другие) фантастические конструкции рассыпаются в пыль от малейшего столкновения с реальностью. В лучшем случае, эти искусственные штуки могут жить при активной накачке деньгами извне.

Во многом из-за этого к своему 20-летию путинский режим пришел ни с чем.

Установлена диктатура, триллионы долларов украдены, абсолютно ничего не построено, наука развалена, культура почти уничтожена, в обществе постоянная война всех против всех. Вся элита мечтает поскорее уехать на Запад, но это сложно, так как отношения с Западом тоже полностью испорчены. И что же делать?

Вот тут обязательно нужна новая сказка. Статья Суркова «Долгое государство Путина» – это она и есть. Сразу скажу, читать это дело очень тяжело. В соавторах там явно был кокаин. Я ни капли в этом не сомневаюсь.

Суть же такова. По мнению президентского помощника, Путин построил систему, которая основана на суверенитете, а не на глобализации. Эта система более честная, она не предлагает людям ложного выбора. Кроме того, она очень долговечная и станет привлекательной альтернативой Западу с его демократией и свободой. Ну и тому подобные штуки.

Все это забавно и весело, но у этой статьи есть проблема. Как и все творчество Суркова – это бездарная халтура и графомания. Его клиентами всегда были лишь чиновники, вчерашние бандиты или кагэбэшники. Они вот такие басни нормально потребляют. Некоторые в это даже верят.

Но человек, обладающий минимальным художественным вкусом, чувством разумного и прекрасного, только покрутит пальцем у виска. Это натуральное безумие. Фактически Сурков пишет, что жизнь в Луганске сейчас намного честнее, справедливее и лучше, чем в Монако или Лондоне. Всем, думаю, понятно, что это не вполне так.

Однако, мне кажется, я понял, как можно прочесть огромную статью Суркова и не сойти при этом с ума. Надо ее считать не описанием мифологического настоящего и будущего, а списком страхов Кремля. В этом случае все становится на свои места. Смотрите сами. Итак, Суркова и Путина пугает вот что:

1. Право выбора во всех его проявлениях.

2. Отсутствие предначертанности и предопределенности.

3. Распад России.

4. Импорт западных идей и смыслов.

5. Неэффективность путинской модели государства.

6. Скорое завершение эпохи Путина.

7. Неспособность России влиять на остальной мир.

8. Свободный Интернет.

9. Западное ощущение свободы и чувство превосходства.

10. Неспособность Путина и его подручных понимать собственный народ.

Сурков пишет, что все это побеждено и стало своей противоположностью, но мы же помним: автор статьи – сказочник. Его опус – это попытка оправдать нынешнее жалкое состояние вещей и даже нарисовать какую-то перспективу на будущее.

И вот тут самое интересное: Сурков больше всего боится, что нынешний режим не останется в истории. Что его забудут, как время отсутствия смыслов, идей и развития. Он очень хочет продолжения путинизма, его превращения в политическую идеологию, которая останется жить и после ухода самого Путина.

Как и любой графоман, Сурков больше всего мечтает, чтобы его сказка стала классической. Ее не должны любить, он хочет, чтобы ее помнили, чтобы в будущем к ней стремились. Но тут есть очень большая проблема. Путин и его опричники – это мелкие, не слишком умные и совсем простые советские люди. Они хотят большой счет в банке, а вовсе не памяти поколений.

Иван Яковина, «Новое Время»