«Двухпартийная система» России. Всероссийская партия обнаженного путинизма

В России наконец-то сложилась двухпартийная система: идет борьба между партией сторонников припудренного Путина и партией сторонников обнаженного Путина.

Кириенко, другие технократы и системные либералы пытаются как-то припудрить свиное рыло диктатуры, имитируя (вернее фальсифицируя) демократические процедуру и институты, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

А Сурков, как покойница в рассказе Достоевского «Бобок», кричит из своей политической могилы дурным голосом: «обнажимся, обнажимся!». И продолжает: «никто уже не любит пудренные демократические рожи, покажем всему миру свое хамское мурло и немытую задницу, это только ему и нужно, за это нас и полюбят!».

Всероссийская партия обнаженного путинизма (ВПОПУ)В России наконец-то сложилась двухпартийная система: идет борьба… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 13 лютого 2019 р.

Сурков написал манифест «Всероссийской партии обнаженного Путина» (ВПОПУ) в условиях начавшегося кризиса доверия власти, падения популярности диктатора. Он констатирует провал «припудривателей». И предлагает отказаться от их бессмысленных услуг.

По его мнению, все эти имитации демократических процедур и институтов просто уже никому не нужны: ни внутри страны, ни за рубежом. Россиянам достаточно самодержавного царя («Это просто, как кровь и пот: царь – народу, царю – народ»). Да и на Западе людям тоже демократия надоела, и они с надеждой взирают на путинскую автократию.

По Суркову спасти режим и сделать его «долгим» сможет только переход к открытой фашистской диктатуре. Он хочет продать себя Путину и силовикам как идеолога поворота к этому обнаженному путинизму. По слухам Сурков давно подсиживает Кириенко, положение которого пошатнулось в связи с обвалом популярности режима. А я думаю, он метит и повыше.

Игорь Эйдман, Facebook