В России власть и общество мечтают уничтожить украинское государство.

14 февраля 1992 года Украина и Россия установили дипломатические отношения, – об этом и многом другом рассказывается в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Спустя 27 лет главный лейтмотив в России умещается в три примитивных пункта:

– в Украине нацизм-национализм;

– на выборах победит Порошенко и эти выборы будут нелегитимными (легитимный президент Украины может быть только в Ростове);

– потенциал России значительно превышает возможности Украины.

Или совсем проще: фашизм-госпереворот-военное вторжение.

Цель одна: ликвидация украинского государства. Российское общество протестовать не будет.

Все как в 2014 году. Об этом можно узнать в книге «Россия и Украина. Дни затмения».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»