В России анонсировали приезд Ле Пен и Асада в оккупированный Крым в апреле

Их пригласили принять участие в работе «экономического форума» в оккупированной Ялте.

В России анонсировали приезд французского политика Марин Ле Пен и президента Сирии Башара Асада в оккупированный Крым. Они названы почетными гостями экономического форума в Ялте, сообщает агентство «ТАСС».

«Почетными делегациями пятого форума [ЯМЭФ] стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите», – заявил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

Форум в Ялте, который оккупанты начали проводить вместо украинского YES, состоится 17-20 апреля.

Напомним, что недавно в партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» вступил бывший французский депутат Тьерри Мариани, который несколько раз незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Что касается Асада, то осенью 2018 года он принимал в Дамаске главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. МИД заявил, что этот визит нанес непоправимый ущерб отношениям Украины и Сирии.

«ТАСС»