У марсиан больше шансов наблюдать за выборами в Украине, чем у россиян, – Климкин

Российских наблюдателей не будут регистрировать на украинских выборах.

Министр иностранных дел Павел Климкин исключает возможность участия в украинских выборах наблюдателей из Российской Федерации. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

«Кое-кто никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами… Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», – подчеркнул Климкин.

Хтось ніяк не заспокоїться щодо 🇷🇺 спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за 🇺🇦 виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 14, 2019

Напомним, украинский МИД уже несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ. 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Ранее ОБСЕ предлагала включить в список наблюдателей двух россиян (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из «Института общественной электоральной дипломатии»). Однако, позже в организации заявили, что исключат россиян из списка долгосрочных наблюдателей.

При этом Россия заявила, что все равно направит своих наблюдателей на украинские выборы непосредственно в день голосования.

«Украинско-Российское обозрение»