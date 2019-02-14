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Новости

У марсиан больше шансов наблюдать за выборами в Украине, чем у россиян, – Климкин

«Украинско-Российское обозрение»
14 февраля 2019

Российских наблюдателей не будут регистрировать на украинских выборах.

Министр иностранных дел Павел Климкин исключает возможность участия в украинских выборах наблюдателей из Российской Федерации. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

«Кое-кто никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами… Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», – подчеркнул Климкин.

Напомним, украинский МИД уже несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ. 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Ранее ОБСЕ предлагала включить в список наблюдателей двух россиян (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из «Института общественной электоральной дипломатии»). Однако, позже в организации заявили, что исключат россиян из списка долгосрочных наблюдателей.

При этом Россия заявила, что все равно направит своих наблюдателей на украинские выборы непосредственно в день голосования.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: выборы, Павел Климкин, Россия, Украина

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