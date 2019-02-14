Лексус на крови. Как в Москве жируют представители «народных республик»

Террористы и убийцы, бывшие некогда на острие российской агрессии против Украины, весьма комфортно устроились в российской столице.

Представители российских оккупационных сил в ОРДЛО, так называемых «ДНР» и «ЛНР», очень комфортно чувствуют себя в столице государства-агрессора, в городе-герое Москве. Видео с кадрами автомобилей со стоянки возле московской гостиницы «Славянка» выложил на своем YouTube-канале Всеволод Непогодин.

Люди связанные с «Союзом ветеранов Афганистана» имеют прямое отношение к российской военной агрессии против Украины на Донбассе. При этом их дорогие импортные автомобили свидетельствуют об очень комфортной жизни за счет крови и жизней украинских граждан.

Отметим, что первый показанный в кадрах автомобиль – «Toyota Land Cruiser», – судя по его номерам, зарегистрирован в Самарской области. Далеко, однако занесло это сторонника «независимости «ДНР» от родных его мест. А сколько крови украинских граждан на руках у этого волжца?

Всеволод Непогодин, YouTube