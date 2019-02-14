С барабанным боем маршируем в путинский рай. Нацлидер со своим новым посланием России

Источники агентства «РБК», сообщили Владимир Путин впервые выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что из-за ремонта в Большом Георгиевском зале Кремля оглашение послания переносится в другое место. Куда именно, Дмитрий Песков так и не сказал, лишь заверил, что это произойдет в Москве, остальная информация поступит своевременно. Также на сегодня не известны и тезисы выступления Владимира Путина. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что президент вновь пообещает прорыв, однако это произойдет не сейчас, а через какое-то время.

Что же скажет Путин? Это сейчас самая главная тема обсуждения. По крайней мере, Кремль явно хочет заинтересовать электорат, привлечь максимум внимания, послать сигнал, что 20 февраля произойдет нечто важное и поворотное в истории страны. Для этого создается обстановка таинственности и полутонов. Происходит цепь ярких событий, цель которых показать, что никакого застоя в стране нет.

Власть работает, видит недостатки и намерена их выкорчевывать, вырывать прямо с корнем. И вот, пожалуйста, дело Арашуковых: схвачен за руку большой коррупционер. Нам намекают – будут и другие. И, как по заказу, обыски в крупных агрохолдингах. Приехал Александр Лукашенко, оба лидера катаются на горных лыжах – союз двух государств крепок, как никогда.

Очень пригодился Владислав Юрьевич Сурков со своей программной статьей о том, что Россия Путина – это как минимум на 100 лет. Собственно, она уже давно наступила, эта самая Россия Путина. Но почему именно сейчас бывший куратор внутренней политики выступил с таким программный документом? Есть ответ. Потому что в послании Путин, скорее всего, успокоит взволнованную общественность и скажет дежурную фразу: «Россия не намерена отходить от демократических принципов, восстанавливать институт монархии, возвращать царя».

И вот очередная страшилка – нас лишают интернета. Принят в первом чтении очередной неоднозначный закон. Неужели отрубят Сеть, введут окончательно цензуру? «Нет», – скажет Путин. Никто ничего ограничивать не собирается – свободный интернет останется. Но мы должны защищаться от разных врагов, которых вокруг немало. Поэтому надо, конечно, на крайний случай иметь соответствующее законодательство.

Так ждать нам прорыва после очередного послания Владимира Путина? Нет, не ждать. Задача президента успокоить – сказать, что не будет хуже.

И в доказательство своих слов продемонстрировать, мол, видите, мы боремся с коррупцией, строим Союзное государство, создаем новые системы вооружений. И будущее у нас, безусловно, светлое, но наступит оно не сейчас. А через некоторое время – надо просто подождать немного, пока мы выполним все национальные проекты или сделаем что-нибудь еще такое прорывное.

Опять возвращаемся к Суркову. Он как бы это и дает понять: то самое благодатное время Путина – оно в будущем. То есть сейчас закладывается фундамент. И вот Дмитрий Медведев уже со своей программной статьей. Что премьер выделяет среди главного? Надо жить дольше и получать удовольствие от жизни. Живите спокойно, товарищи, получайте удовольствие – мы все для вас делаем.

Единственное, что до этого времени, когда станет совсем хорошо, надо немного подождать. Вот он – главный посыл всех президентских посланий ближайшего времени. Прорыв в светлое завтра обязательно случится, но не сейчас.

А для острастки, чтобы было веселее ждать светлого будущего, можно кого-нибудь выгнать в отставку или еще кого-нибудь важного арестовать. Дать больше прав регионам, пообещать помочь бедным и пригрозить богатым. А также показать очередную порцию новых ракет и снарядов.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»