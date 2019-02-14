Путин бессменный, и уходить не собирается, – Цимбалюк

В России нет политики, как социального явления, а следовательно не может быть и оппозиции, как реальной политической силы.

Это интервью изданию «After Empire» («После империи»). Делают этот ресурс команда, которая уехала из России, но продолжает думать о перспективах этой страны, – об этом и многом другом рассказывается в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В ходе этой беседы мне пришлось несколько раз повторить фразу «Я не знаю». У меня действительно нет ответа на вопрос, когда развалится Россия (этого может не случиться никогда и точно не в ближайшее время). И еще что-то мне подсказывает, что дело здесь далеко не только в личности Владимира Путина и смена руководителя этой страны не изменит внешнюю политику России.

В РФ нет политической оппозиции, можно убеждать себя, что это не так, что она дремлет или прячется. Это значит жить в иллюзиях и обманывать себя. С другой стороны есть и хорошая новость для Украины – Россия, как государство может бросаться только на беззащитных.

Вывод здесь один и он очень простой: не быть беззащитными как в 2014 году.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»