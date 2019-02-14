Построить «Северный поток-2». Германия извратила украинские предложения по блокировке газопровода

Германия сумела продавить свое право на исключения из европейских правил для российского проекта «Северный поток-2».

Руководство Евросоюза согласилось с франко-немецкими поправками к «газовой директиве». За густым туманом слов умело спрятана победа Германии, из-за позиции которой «Северный поток-2» все-таки на 100% будет контролироваться Россией, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Боги европейских интриг

В ночь на среду 13 февраля в Страсбурге представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к Третьей газовой директиве ЕС. Как сказано в официальном заявлении Еврокомиссии, целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечение того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводам, в том числе из третьих стран. В ЕК отмечают, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.

«Сегодняшняя договоренность отвечает этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к хорошо функционирующему, прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют согласно правилам ЕС», – говорится в сообщении.

Суть внесенных поправок заключается в том, что европейские нормы в сфере регулирования транспортировки газа будут распространяться на трансграничные газопроводы, пролегающие между входящими и не входящими в ЕС странами. Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления исключений для существующих трубопроводов.

За всей этой словесной мишурой на самом деле прячется желание Германии (теперь уже – практически реализовавшееся) все-таки, вопреки многочисленным возражениям многих стран мира, получать российский газ, который РФ хочет поставлять по трубопроводу «Северный поток-2».

Поправки, о которых идет речь, были инициированы Румынией (которая сейчас является председателем Совета ЕС) с подачи Польши и Украины – главных противников строительства «Северного потока-2». Изначально предполагалось, что поправки в газовую директиву будут направлены против «Северного потока-2», потому что он единственный попадал под их действие. Смысл заключался в том, чтобы распространить Третий энергетический пакет ЕС на морскую часть газопровода.

Согласно этим требованиям один поставщик газа может занимать только половину мощности газовой трубы. То есть, построив трубу мощностью 55 млрд кубометров газового транзита в год, «Газпром» мог бы использовать только 27,5 млрд. При этом, во-первых, инвестиции-то делались в расчете на 55 млрд кубов. А во-вторых, российскому газовому монополисту пришлось бы искать (или придумывать) какого-то «попутчика», который бы согласился разделить с ним тяготы газового транзита в Германию. Что вообще выглядело более чем фантастически.

Если бы требования были приняты в предложенном виде, то «Северный поток-2» в один момент стал бы для России «чемоданом без ручки», который и бросить жалко, и нести нет никакой возможности. Попутно бы у «Газпрома» ухудшились отношения с европейскими компаниями и т. д.

Но российско-германское лобби в ЕС сделало все, чтобы этого не произошло. Например, в процессе обсуждения поправок юридическая служба ЕС заявляла, что они незаконные, потому что таким образом законы ЕС будут распространяться на территорию другого государства, ведь морская часть газопровода берет свое начало в России.

В результате в ходе обсуждений Германии удалось существенно поменять смысл этих поправок, а также внести в них одно ключевое изменение. Теперь поправки предполагают, что правовой режим использования морских газопроводов определяет страна, на побережье которой выходит этот газопровод. А единственный проект, который попадал под эти поправки, это «Северный поток-2», и он выходит на территорию Германии. И ранее Германия уже заявляла, что не будет распространять нормы Третьего энергопакета на морской газопровод.

Получается, что теперь руководство «Газпрома» может выписывать себе премии: Германия своими усилиями смогла устранить риски для «Северного потока-2», он будет загружен на стопроцентную мощность «Газпромом», все 55 млрд кубов будут поступать в Германию.

Да, еще остается «фактор Дании» – страна до сих пор не дала согласия пустить российскую трубу через свои территориальные воды. Но с датчанами готова торговаться Россия: она может пойти на уступки по различным северно-полярным вопросам (Дания – это не только небольшой полуостров в Северном и Балтийском морях, но и огромная Гренландия). В обмен на, соответственно, лояльность Дании по отношению к «Северному потоку-2».

Ну и остаются США, до сих пор продавливающие санкции в отношении всех, кто строит «Северный поток-2». Но для американцев главное, чтобы в ЕС покупали их сжиженный природный газ. А как раз тут Берлин пошел навстречу Вашингтону. Накануне немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на министра экономики и энергетики Питера Альтмайера сообщило, что Германия планирует построить минимум два СПГ-терминала на своей территории.

По мнению Альтмайера, это повысит безопасность поставок энергоносителей в Германию за счет новых вариантов импорта. Как отмечает издание, в качестве возможных мест для строительства рассматриваются такие города, как Штаде, Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. А в октябре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства СПГ-терминала в городе Штаде в устье Эльбы.

Можно еще вспомнить, что недавно против «Северного потока-2» резко выступила Франция. Но спустя буквально несколько дней в Париже поменяли свое мнение и решили все же не спорить с Германией.

Немецкий взгляд на Европу: сквозь трубу

Возникает грустный вопрос: почему Германия поступается принципами европейского единства ради выгодного исключительно для ее экономики газового контракта с Россией? Да потому, что немецкая экономика – самая сильная в ЕС, ее не зря называют «мотором Евросоюза». Немцы считают (и во многом справедливо), что ЕС построен на их деньги, и потому должен следовать, соответственно, немецким правилам.

Однако прямо заявить об этом Германия не может – остальные 26 стран ЕС ее, так скажем, не поймут. Вместо этого в Берлине создали концепцию «Европы двух скоростей», то есть единой в политическом плане Европы, в которой, однако, страны развиваются с разными темпами. Кто-то быстрее («Старая Европа»: Германия, Франция, Бенилюкс), а кто-то медленнее (страны Балтии и прочие «младоевропейцы»).

Не всем подобный подход нравится. Например, продолжает упираться Польша: она, имея быстрорастущую экономику и большие амбиции, видит себя равной «староевропейцам» и потому стремится сформировать собственный альянс внутри ЕС – речь о концепции Триморья. Отсюда и демонстративные «брачные игры» с США в пику Берлину и Брюсселю, и стремление максимально ограничить экономическое влияние РФ в регионе.

При этом в Берлине не устают заявлять о своей поддержке Украины и стремлении сохранить транзит через украинскую ГТС после 2019 г. О чем Киев тоже напоминает Берлину: накануне 20 депутатов Верховной Рады направили в Европарламент, Еврокомиссию и Европейский совет открытое письмо по вопросу противодействия реализации проекта «Северный поток-2».

В обращении депутаты, в частности, напомнили о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2», выразили обеспокоенность относительно «попыток подрыва единства ЕС», принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств Европейского континента.

Призвали ключевые европейские институты предпринять «решительные шаги по противодействию таким попыткам» и соблюдать исполнение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа». Но, кажется, писать подобные письма – это как прокричать свое мнение в пустоту огромной газовой трубы, сквозь которую Германия иногда обозревает свои экономические интересы в Европе.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»