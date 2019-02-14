В Эстонии офицер армии и его отец осуждены за шпионаж в пользу России

Майор эстонской армии Денис Метсавас и его отец Петр Волин осуждены за шпионаж в пользу России.

Эстонский суд признал майора вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене и шпионаже в пользу России. Метсаваса приговорили к 15 с половиной годам заключения, его отца – к шести, сообщила «Русская служба BBC».

Дело слушалось на закрытом заседании в Харьюском суде Таллинна.

Метсаваса и Волина задержали эстонские правоохранительные органы в сентябре прошлого года по подозрению в шпионаже. Генеральный директор полиции безопасности Арнольд Синисалу рассказал в понедельник на пресс-конференции, что сотрудничество Метсаваса с россиянами длилось больше десяти лет. За это время он получил вознаграждение в размере 20 тысяч евро.

Какую именно информацию майор поставлял ГРУ, эстонская сторона не раскрывает, но как сообщили в полиции, большая часть этой информации имела отношение к государственной тайне.

Официальная Москва не комментировала ни арест эстонского офицера и его отца, ни вынесенный им приговор.

«Русская служба BBC»