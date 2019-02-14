Не будет Путина, не будет и России, – экс-депутат Госдумы Пономарев

Нынешняя Россия целиком и полностью завязана на личность нацлидера Путина.

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, который был единственным депутатом, проголосовавшим в 2014 году против аннексии Крыма, заявил, что без Владимира Путина не будет нынешней России. Пономарев заявил об этом в эфире программы «PRIME:Муждабаев» на телеканале «ATR».

«Это послание к Путину: Владимир Владимирович, вы можете спокойно идти. Все будет хорошо и без вас. На самом деле, система развалится на следующую секунду, потому что Путин – это человек, который за 20 лет своего правления уничтожил все институты, которые существовали в России. Путин их всех заменил «фигурой Путина». Нет парламента – это ручное управление, нет правительства. И даже президент – он не по должности президент, как показал Медведев. Вы можете поставить Медведева президентом, но от этого он не станет главой государства. Главой государства остается Путин. Поэтому, как только Путина нет, и государства – нет», – заявил Пономарев.

Как известно, Илья Пономарев был единственным депутатом, проголосовавшим в марте 2014 года против включения Крыма в состав России. 7 апреля Госдума РФ лишила его депутатской неприкосновенности, а позже на него открыли уголовное производство. Заочно арестован российским судом и объявлен в розыск. В июне 2016-го получил вид на жительство в Украине. В последнее время фактически живет «на две страны» – в Украине и США, где занимается привлечением инвестиций для украинской экономики.

«ATR»