Порошенко выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных Россией украинских территориях

Оккупация Крыма и Донбасса привела к человеческим жертвам, страданиям украинских граждан и урону для промышленности Украины.

Президент Петр Порошенко на следующей неделе выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных Россией территориях. Он сообщил об этом, выступая в Харькове на торжествах по случая 85-летия завода «Турбоатом».

«Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Потому что за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену – жизнью своих героев», – цитирует главу государства его пресс-служба.

Он подчеркнул, что оккупация части территории Украины Российской Федерацией принесла не только многочисленные страдания гражданам, но и значительные потери для украинской промышленности.

Напомним, что под российской оккупацией находится Крым с Севастополем и значительная часть Донецкой и Луганской областей.

Пресс-служба президента Украины