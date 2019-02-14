ФСБ продолжает терроризировать крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму

Оккупанты обыскали дома троих крымских татар, а их самих забрали в ФСБ.

В поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар. Как сообщает «Крымская солидарность», в четверг утром с обысками пришли в дом Эмирусеинова Решата и его сына Рустема, в дом Арсена Абхаирова и в дом Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера.

Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».

❗️ОБЫСКИ14.02.2019UPD_6. Рустема Эмирусеинова, сына Решата Эмирусеинова, увезли в управление ФСБ. Обыск их доме… Опубліковано Крымская солидарность Середа, 13 лютого 2019 р.

Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Рустема Эмирусеинова (сына Решата Эмирусеинова) увезли в управление ФСБ в Симферополь.

Обыск их домах завершили.

LIVE. Обыск в доме Решата Эмирусеинова продолжается Опубліковано Крымская солидарность Середа, 13 лютого 2019 р.

Матери Арсена Абхаирова вызвали «скорую помощи», но врачей к ней не пропустили.

К дому Эмирусеинова также вызывали «скорую помощь»

69-летний Решат Эмирусеинов – активный участник крымскотатарского движения в прошлом и настоящем.

В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова. На его плакате было написано: «Путин, наши дети не террористы и не экстремисты». Позже стал посещать встречи «Крымской солидарности», в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму.

«Крымская солидарность»