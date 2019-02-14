Из Украины депортировали епископа Русской православной церкви

Накануне епископа Русской православной церкви не пустили в Украину. Сегодня его депортировали из страны.

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон, которого накануне не пустили в Украину, полетел обратно во Франкфурт. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил об этом в Facebook.

«Сегодня утром, в 6:30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться», – написал Слободян.

Сьогодні вранці, о 6.30, Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. Вилетів самостійно, без примусу, в доброму здоров'ї та гуморі. Обіцяв повернутися). Відео незабаром опублікуємо… Опубліковано Oleh Slobodyan Середа, 13 лютого 2019 р.

Вместе с тем на странице Харона в Facebook появилось сообщение, «что владыку депортировали в США».

«Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника», – говорится в сообщении.

Владыку депортировали в США!Вели к самолёту вооружённые автоматчики как преступника! Опубліковано Гедеоном Хароном Середа, 13 лютого 2019 р.

Также сторонники Гедеона на его странице в Facebook заявляют, что паспорт епископа якобы забрала СБУ на контроле и составила протокол об утрате.

В то же время сам священник УПЦ МП заявлял, что его не впустили якобы из отмененного гражданства.

Опубліковано Гедеоном Хароном Середа, 13 лютого 2019 р.

«Я нахожусь в аэропорту «Борисполь» на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство отменено, недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал и никаких проблем не было, никаких решений судов не было, ни решения президента не было, просто мотивируя, тем, что мой паспорт якобы был утерян, но заявлений я не давал. Религиозное политическое давление и произвол, который сегодня происходит в Украине», – комментировал ситуацию сам Юрий Харон.

Согласно протоколу, который также выложили в соцсети, зарубежный паспорт на имя Юрия Харона изъяли, поскольку он находится на учете утраченных, похищенных, объявленных недействительными.

В СБУ «Украинской Правде» сообщили, что никаких паспортов они не изымали.

«Мы ничего не изымали. Это не компетенция СБУ. Мы сообщили пограничникам, что, по нашим данным, у этого гражданина есть паспорта трех стран, и он ими всеми пользуется. Далее – это компетенция пограничников», – сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил, что у Харона изъяли паспорт, поскольку он числился среди недействительных.

Позже Слободян опубликует видео вылета епископа.

Обіцяне відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників — тому окремий приз) Опубліковано Oleh Slobodyan Четвер, 14 лютого 2019 р.

13 февраля пограничники в столичном аэропорту «Борисполь» не пропустили епископа УПЦ МП Юрия Харона в Украине, заявляя, что у него есть гражданство нескольких стран, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

Он отметил, что сегодня, 13 февраля, около 18.00, в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Юрий Харон.

«В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран», – рассказал представитель.

Сьогодні близько 18.00, в аеропорту Бориспіль, під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявлено… Опубліковано Oleh Slobodyan Середа, 13 лютого 2019 р.

«Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом «Русского МИРА», – добавил Слободян.

После этого с Хароном начали работать правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях.

ГПСУ