«Духовно-скрепная империя» Путина. Главные кремлевские тайны

Очень показательная история из России.
Как известно, несколько лет назад Владимир Путин объявил о начале эпохи духовных скреп. Главная скрепа – это, конечно, православная церковь. Ее стали заливать миллиардами рублей, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.
Значительную часть этих денег святые отцы, естественно, воровали. Тем не менее, число церквей в России увеличивалось пугающими темпами. Счет пошел на десятки тысяч. Но вот верующих, чтобы наполнить их, просто нет. Очень уж население там циничное.
Стали искать виноватых. Как всегда – это высшее образование, общий уровень культуры и критическое мышление. Очень многие вузы закрыли, а в работающих стали открывать факультеты богословия! По культуре и критическому мышлению начали стрелять из телевизора – тупейшими телесериалами и пропагандой вместо новостей.
Но и это не помогало! Цинизма становилось больше, а верующих – меньше! В результате церковники пошли войной на конкурентов – российских протестантов. По настоянию РПЦ государство объявило их чуждыми и ненужными, а движение Свидетели Иеговы просто запретили. Как экстремистское.
Тут надо сказать, что Свидетели – они, конечно, странноватый народ. Например, у них запрещено переливание крови. Из-за этого их адепты иногда умирают в безобидных ситуациях, когда человека вообще-то можно спасти. Но экстремистами они точно не являются. Более того, одно из требований их религии – это полный пацифизм. Им вообще запрещено служить в армии и брать в руки оружие. Из-за этого их дико ненавидят всякие квасные патриоты и милитаристы. Гитлер «Свидетелей Иеговы» вообще отправлял в концлагеря за пацифизм – наравне с евреями.
Я подозреваю, что начальники Свидетелей тоже как-то выкачивают деньги из карманов своей верующей паствы. Но это не экстремизм. Так поступают лидеры вообще всех известных мне религиозных организаций. Без исключения! Религия так устроена – снизу, так сказать, овцы, а над ними люди с ножницами, которые их стригут.
Но в России за этот бизнес начали сажать. Причем не всех, а только Свидетелей. Это абсолютно нечестно. На недавнем Совете по правам человека у Путина специально спросили, что вообще происходит? Он ответил: «Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю». После таких слов Путина в России любого человека должны освободить. Все-таки он там царь. Но! Прошло несколько дней, и в городе Орле на шесть лет посадили свидетеля Иеговы из Дании.
Россия по понятиям. Статья Суркова, как презентация кремлевского картеля
Зовут этого человека Кристенсен Деннис Оле. Вы только посмотрите, как описана его вина в решении суда. Он «умышленно совершил действия организационного характера». По-моему, это означает «позвонил по телефону» или встретился с кем-то. Но за телефон и встречу сажать даже в России как-то постеснялись, поэтому и придумали эти «умышленные действия организационного характера».
Но дальше еще веселее. Журналисты, работающие в Кремле, побежали к Дмитрию Пескову, который объясняет слова Путина.
У него спросили: «Как же так – царь сказал, что свидетелей сажать не за что, но их все равно сажают?» Песков ничего по делу не ответил, тогда ему задали совсем простой вопрос. «Свидетели Иеговы» с точки зрения здравого смысла – это экстремистская организация или религиозная? Ответ официального представителя Кремля был по-настоящему выдающимся: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла».
Я думаю, эти слова станут символом эпохи правления Владимира Путина. Вдумайтесь: государство, его цели и здравый смысл абсолютно несовместимы. Похоже, что сам того не понимая, Песков раскрыл внутреннюю суть и главную тайну режима Владимира Путина.
Иван Яковина, «Новое Время»