«Духовно-скрепная империя» Путина. Главные кремлевские тайны

Очень показательная история из России.

Как известно, несколько лет назад Владимир Путин объявил о начале эпохи духовных скреп. Главная скрепа – это, конечно, православная церковь. Ее стали заливать миллиардами рублей, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Значительную часть этих денег святые отцы, естественно, воровали. Тем не менее, число церквей в России увеличивалось пугающими темпами. Счет пошел на десятки тысяч. Но вот верующих, чтобы наполнить их, просто нет. Очень уж население там циничное.

Стали искать виноватых. Как всегда – это высшее образование, общий уровень культуры и критическое мышление. Очень многие вузы закрыли, а в работающих стали открывать факультеты богословия! По культуре и критическому мышлению начали стрелять из телевизора – тупейшими телесериалами и пропагандой вместо новостей.

Но и это не помогало! Цинизма становилось больше, а верующих – меньше! В результате церковники пошли войной на конкурентов – российских протестантов. По настоянию РПЦ государство объявило их чуждыми и ненужными, а движение Свидетели Иеговы просто запретили. Как экстремистское.

Тут надо сказать, что Свидетели – они, конечно, странноватый народ. Например, у них запрещено переливание крови. Из-за этого их адепты иногда умирают в безобидных ситуациях, когда человека вообще-то можно спасти. Но экстремистами они точно не являются. Более того, одно из требований их религии – это полный пацифизм. Им вообще запрещено служить в армии и брать в руки оружие. Из-за этого их дико ненавидят всякие квасные патриоты и милитаристы. Гитлер «Свидетелей Иеговы» вообще отправлял в концлагеря за пацифизм – наравне с евреями.

Я подозреваю, что начальники Свидетелей тоже как-то выкачивают деньги из карманов своей верующей паствы. Но это не экстремизм. Так поступают лидеры вообще всех известных мне религиозных организаций. Без исключения! Религия так устроена – снизу, так сказать, овцы, а над ними люди с ножницами, которые их стригут.

Но в России за этот бизнес начали сажать. Причем не всех, а только Свидетелей. Это абсолютно нечестно. На недавнем Совете по правам человека у Путина специально спросили, что вообще происходит? Он ответил: «Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю». После таких слов Путина в России любого человека должны освободить. Все-таки он там царь. Но! Прошло несколько дней, и в городе Орле на шесть лет посадили свидетеля Иеговы из Дании.

Зовут этого человека Кристенсен Деннис Оле. Вы только посмотрите, как описана его вина в решении суда. Он «умышленно совершил действия организационного характера». По-моему, это означает «позвонил по телефону» или встретился с кем-то. Но за телефон и встречу сажать даже в России как-то постеснялись, поэтому и придумали эти «умышленные действия организационного характера».

Но дальше еще веселее. Журналисты, работающие в Кремле, побежали к Дмитрию Пескову, который объясняет слова Путина.

У него спросили: «Как же так – царь сказал, что свидетелей сажать не за что, но их все равно сажают?» Песков ничего по делу не ответил, тогда ему задали совсем простой вопрос. «Свидетели Иеговы» с точки зрения здравого смысла – это экстремистская организация или религиозная? Ответ официального представителя Кремля был по-настоящему выдающимся: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла».

Я думаю, эти слова станут символом эпохи правления Владимира Путина. Вдумайтесь: государство, его цели и здравый смысл абсолютно несовместимы. Похоже, что сам того не понимая, Песков раскрыл внутреннюю суть и главную тайну режима Владимира Путина.

Иван Яковина, «Новое Время»