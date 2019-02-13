Дворкович, Ткачев и Тимакова спели песню «Ах, судьба, моя судьба» на борту самолета

В соцсетя распространяют видео на котором директор «Роснано», заместителя председателя «ВЭБ», директоров агрокомплекса и экс-руководитель протокольной службы правительства поют песню на борту самолета.

В интернете 13 февраля появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники летят в самолете и поют песню. Видеозапись опубликовал проект «@baza», основанный бывшим редактором Telegram-канала «Mash» Никитой Могутиным.

На кадрах видно, что в самолете, помимо Александра Ткачева и Аркадия Дворковича, летят бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства России Марина Ентальцева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» Кубанского казачьего хора.

Чиновники что-то пьют. Ткачев говорит тост: «За наше аграрное лобби».

Информации о том, куда они летят и когда было снято видео, нет. Неизвестно, каким образом оно попало в проект «@baza».

В соцсетях предположили, что Ткачев, Дворкович, Тимакова и Ентальцева могли лететь на Российский инвестиционный форум в Сочи, который открылся 13 февраля.

Дворкович был вице-премьером правительства России с мая 2012 года по май 2018 года. В мае прошлого года его избрали сопредседателем фонда «Сколково». В октябре 2018 года он стал президентом Международной шахматной федерации (FIDE).

Является председателем совета директоров «Роснано». С сентября 2017 года занимает должность председателя наблюдательного совета «Россельхозбанка».

Ткачев был губернатором Краснодарского края с 2001 года. Должность министра сельского хозяйства РФ занимал с апреля 2015 года по май 2018-го. В июле стало известно, что его избрали в совет директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева».

Тимакова с 2008 по 2012 годы была пресс-секретарем президента России, с 2012 по 2018-й — пресс-секретарем премьер-министра Россия. В сентябре 2018 года заняла пост заместителя председателя «Внешэкономбанка».

Ентальцева с 2008 года работала руководителем протокола президента России. С 2012 года совмещала эту должность с постом заместителя руководителя аппарата правительства.

Курировала вопросы, касающиеся паспортов и виз чиновников, занималась организацией рабочих поездок и отвечала за транспортное и материально-техническое обеспечение кабмина. Ушла из правительства в ноябре 2018 года.

«@baza»