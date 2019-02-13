Дьявол «Северного потока-2» прячется в деталях, – Портников

Компромисс, который был достигнут между Германией и Францией относительно строительства газопровода «Северный поток-2», стал ясен после сегодняшнего заседания комитета постоянных представителей ЕС и Европейского парламента.

Изменения в европейской Газовой директиве относительно распространения правил, обязательных для газопроводов внутри ЕС, на газопроводы третьих стран, распространятся и на «Северный поток-2», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Однако регулятором этих правил станет страна, по территории которой проходит пресловутый маршрут доставки газа – то есть Германия. Берлин получает право делать исключения из Газовой директивы, однако только после проверки и утверждения этих исключений Европейской комиссией. Именно за Брюсселем, а не за Берлином остается последнее слово.

В Германии достигнутый компромисс воспринимают с облегчением – и потому, что без его достижения реализация проекта «Северный поток-2» может остановиться, и потому, что этот компромисс демонстрирует приверженность Берлина своим обязательствам, и потому, что компромисс Германии и Франции призван доказать, что речь идет исключительно о бизнесе, а не о политике.

Осталось только узнать, как достигнутый во время сегодняшнего заседания компромисс будут воспринимать в Москве. Потому что для Кремля «Северный поток-2» – никакой не бизнес, а политика в чистом виде. Бизнес для Путина – поставки нефти, а газ используется исключительно как политическое оружие. И то, в чем давно убедились украинцы, почему-то стало новостью для немцев и других наивных европейцев.

Строительством «Северного потока-2» Кремль преследовал три простые цели – усилить энергетическую зависимость стран Западной и Северной Европы от Москвы, подорвать экономический потенциал стран Центральной Европы путем лишения их прибылей от транзита и развязать себе руки для полномасштабной войны на территории Украины. «Северный поток-2» – это не про газ, это про войну. А необходимость в такой войне возрастает на фоне неизбежного обнищания населения России.

Получается, что Берлин одной рукой – поддерживая санкционную политику против агрессора – подталкивает Путина к войне, а другой – поддерживая строительство «Северного потока-2» – создает условия для такой войны. Какой фейерверк стратегического мышления!

Но теперь ситуация может измениться. Если Берлин решит развивать «Северный поток-2» именно как бизнес-проект, то вызовет ли это понимание в Москве? А если Берлин решит пойти на поводу у Кремля и ввести только те исключения, которые облегчат Путину реализацию его политических планов, то вызовет ли это понимание в Брюсселе?

И тут многое будет зависеть от усилий тех, кто понимает опасность строительства «Северного потока-2» и суть намерений Кремля, от усилий американской, польской, украинской дипломатии, от новых санкций – в том числе и против западных компаний, которые участвуют в реализации проекта. Нет, борьба еще не окончена. И если даже змею не остановить, ее еще можно лишить ее отравленного жала.

Виталий Портников, «Espreso.TV»