Пещерный манифест русского рейха. Муждабев о том, что Сурков сказал Западу

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе – не потому, что он талантлив, а потому что честен.

В российской «Независимой Газете», которая давно независима разве что от здравого смысла, опубликовали манифест «русского рейха» – большую статью одного из его идеологов Владислава Суркова, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на YouTube-канале.

Он – вроде Мефистофеля, российского черта, светоча имперской идеологии. Ему приписывают какие-то абсолютно дьявольские способности и сверхталанты, а потому прислушиваются к каждому его чиху. Думаю, что в Украине мало кто прочитал этот текст – большинству это неинтересно. Но кто его знает, зря или нет.

В первую очередь этот текст стоило бы прочитать всем политикам на Западе. Не потому, что этот какой-то талантливый текст, а потому, что в нем – людоедская искренность представителя своего племени. И потому, что там конкретно изложены цели и задачи этого племени по дальнейшей дестабилизации мира, а также отчет об успехах в покорении Запада, и продвижении русской идеологии, превосходства царизма как в России, так и в процессе гибридной войны с западным миром.

В этом тексте Сурков рассказывает, как Россия ломает шаблоны западного мира, и как этот западный мир устал от своей демократии и сознательно-бессознательно тянется к российскому царизму, беспредельной власти, подчинению и мессианству. Я думаю, что во многом это сурковское видение присуще Путину, поэтому анализирующим людям на самом деле стоит прочитать, как там мыслят, чтобы избавиться от лишних иллюзий.

Главная мысль статьи в том, что западные демократии себя исчерпали, а их жители сами видят в России то, что утратили в себе. Видят силу, из почвы растущую природную мощь и антиглобализм – вопреки тому глобализму, который начал зарождаться в мире и достаточно далеко продвинулся до того момента пока Россия не заявила о себе как о силе, что потянет человечество в прошлое.

В статье есть один интересный момент, в котором Сурков абсолютно прав и честен. Он сказал, что режим Путина основывается на народе. Что его база – это так называемый глубинный народ, как это называет Сурков. Мы же можем перефразировать в пещерный – народ, который так и не вышел из первобытного строя и продолжает жить в пещере. Но вот только Сурков не прав в том, что пещера эта является мировым мейнстримом.

Конечно же, нет. Разве что называть новым и мессианским житье по стандартам пещеры и людоедского племени. И вообще, такой интеллектуальный подход к власти и демократии абсолютно маргинален для нормального мира, и, наверное, еще лет 10 назад там нормально бы это не восприняли, как несколько лет назад всерьез не воспринимали мюнхенской речи Путина. А сейчас Сурков о ней вспоминает.

Дело в том, что их идеологи достаточно серьезно говорят о своих желаниях и планах. Но мир, к сожалению, этого не слышит и продолжает оставаться в дураках. Западная демократия действительно проигрывает по многим пунктам – Сурков здесь вспоминает и Brexit, и многие другие вещи. Он фактически подводит список побед России, но говорит, что это само западное общество, глядя на Россию, таким становится. Мол, это их потребность.

Конечно же, нет. Это все грязные деньги. Грязные нефтяные и газовые деньги, которые идут на подкуп политиков, интернет-троллинг, Russia Today и прочее оружие, которым Кремль бьет по Западу. Кремль, который действительно стоит на базисе своего народа, которому нужен Путин.

Проблема в том, что Россия действительно вмешалась в западное общество и эта их пещерная мораль, а также полное отрицание свобод – о чем Сурков пишет совершенно спокойно – не даром заразила Запад, и даже немалую часть Германии. Знакомый немецкий психолог как-то сказал: «Меня запишут в маргиналы, поэтому я никогда не скажу этого публично, но я чувствую, как немцы начали трепетать перед Путиным и Россией, и как они начинают находить в нем какие-то отголоски фюрерства». Как оказалось, многим немцам это легло на старые дрожжи, которые были закопаны где-то во дворе. Вот Путин их и откапывает. А потому пророссийскость Германии не только прагматическая – realpolitik, а и ментальная.

Не думаю, что эта статья случайно вышла после того, как Германия и Франция договорились о том, что им нужен Северный поток-2, и вопреки мнению США они будут этого добиваться. Сегодня две крупнейшие державы Европы сдаются перед Путиным, открыто предают Украину, а Кремль уже начинает угрожать нам о том, что будет иметь с нами дело на своих условиях. И что нам на это говорит Меркель?

Как оказалось, газопровод им ценен, и вся эта риторика в поддержку Украины по существу своему пустая. И получив этот поток себе прямо в вену системы своих западных удовольствий, их политика по отношению к Украине может радикально изменится, и к этому тоже надо быть готовыми. Это не повод падать на спину и возносить руки к небу, но знать об этом нужно. И со своим президентом Америка уже никак не сможет на это повлиять или остановить (..).

Северный поток-2 – это серьезный троянский конь. И в Европе этого либо не понимают, либо куплены. Кроме того, таким образом Путин пытается окончательно вывести Украину из системы поставок газа и на кабальных условиях подчинить ее структуре зависимости Европы от российского газа и нефти. Потом он, конечно же, «аншлюсирует» Белорусь, начнет обкладывать Украину всяческими условиями, а Запад будет дергаться.

И статья Суркова, где он открыто говорит Западу, что тот проиграл, и что, мол, мы будем и дальше творить то, что хотим и это надолго – это декларация победителей в понимании россиян. И сейчас, к сожалению, все выглядит именно так.

Айдер Муждабаев, YouTube