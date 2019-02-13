Украинские активисты добились отмены премьеры фильма «Т-34» в США

Премьера планировалась в кинотеатре, где обычно демонстрируют независимое или фестивальное кино.

Кинотеатр West Newton Cinema в Бостоне (США) отменил показ пропагандистского российского фильма о Второй мировой войне «Т-34» после многочисленных обращений и протестов активистов. Об этом заявил активист группы Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский, сообщает «Радио Свобода».

Группа автивистов узнала, что фильм будет демонстрироваться в кинотеатре Ньютона, благодаря рекламе в Facebook, после чего активисты обратились к руководству кинотеатра с предложением отменить показ.

«Мы очень удивились такому необычному выбору кинотеатра, в котором обычно показывают независимое кино и фестивальные фильмы. Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, его финансировании и продюсерах. Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать», – рассказал Смелянский.

Активист попросил своих друзей и подписчиков в соцсети поддержать его позицию. Позже хозяин кинотеатра сам связался со Смелянским и сообщил, что получил много обращений, звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа картины.

Напомним, российский фильм «Т-34» рассказывает о том, как советские военнослужащие сумели сбежать из немецкого концлагеря, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85. Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал большие пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Было подозрение, что он действовал по указанию Кремля.

Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании предоставляет российское посольство в США.

«Радио Свобода»