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Зона "русского мира"

Судьба «верховных правителей России». Как Сурков пожелал зла своему начальнику Путину

Игорь Эйдман, Facebook
13 февраля 2019

Практически все правители России плохо кончили.

Сурков назвал Путина «Верховным правителем». Первый и последний человек, носивший такой титул в России – адмирал Колчак, был расстрелян. Как корабль назовешь. так он и поплывет. Зла, видать, желает Сурок начальнику, – с улыбкой пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Хотя с другой стороны и выбора большого нет. Царем не назовешь – все знают чем кончил последний русский царь (да и предыдущие через одного).

Сурков назвал Путина "Верховным правителем". Первый и последний человек, носивший такой титул в России — адмирал Колчак,…

Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 13 лютого 2019 р.

Вождем – тоже, чтобы не напоминать финал Сталина в луже мочи, в полном одиночестве среди лицемерных «соратников», не пришедших на помощь, а потом сбросивших с пьедестала.

В общем, как Путина не назови, все равно исход один. Диктаторы в России всегда плохо заканчивали.

Игорь Эйдман, Facebook

Tags: Владимир Путин, Владислав Сурков, Россия

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