Судьба «верховных правителей России». Как Сурков пожелал зла своему начальнику Путину

Практически все правители России плохо кончили.

Сурков назвал Путина «Верховным правителем». Первый и последний человек, носивший такой титул в России – адмирал Колчак, был расстрелян. Как корабль назовешь. так он и поплывет. Зла, видать, желает Сурок начальнику, – с улыбкой пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Хотя с другой стороны и выбора большого нет. Царем не назовешь – все знают чем кончил последний русский царь (да и предыдущие через одного).

Сурков назвал Путина "Верховным правителем". Первый и последний человек, носивший такой титул в России — адмирал Колчак,… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 13 лютого 2019 р.

Вождем – тоже, чтобы не напоминать финал Сталина в луже мочи, в полном одиночестве среди лицемерных «соратников», не пришедших на помощь, а потом сбросивших с пьедестала.

В общем, как Путина не назови, все равно исход один. Диктаторы в России всегда плохо заканчивали.

Игорь Эйдман, Facebook