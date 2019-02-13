В Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны

Местные масс-медиа заявили, что колонны упали. Музейщики говорят о демонтаже.

В оккупированной Россией Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны, бывшие одной из визитных карточек города, сообщает «Керчь.FM».

Несколько недель назад крымские издания сообщили, что колонны сильно накренились, их подперли металлическими конструкциями, а доступ посетителей ограничили.

Теперь колонны пропали вовсе.

Местное издание «Керчь.FM» утверждает, что они упали и были вывезены сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного заповедника.

На сайте музея говорится, что фрагменты колоннады были демонтированы в связи с «прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию конструкции памятника».

Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре Керчи. Пантикапей является памятником культурного наследия национального значения Украины.

«Керчь.FM»