В Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны

Местные масс-медиа заявили, что колонны упали. Музейщики говорят о демонтаже.
В оккупированной Россией Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны, бывшие одной из визитных карточек города, сообщает «Керчь.FM».
Несколько недель назад крымские издания сообщили, что колонны сильно накренились, их подперли металлическими конструкциями, а доступ посетителей ограничили.
Теперь колонны пропали вовсе.
Местное издание «Керчь.FM» утверждает, что они упали и были вывезены сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного заповедника.
На сайте музея говорится, что фрагменты колоннады были демонтированы в связи с «прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию конструкции памятника».
Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре Керчи. Пантикапей является памятником культурного наследия национального значения Украины.
«Керчь.FM»