Беларусь торгует с оккупированным Крымом собой и вином

Несмотря на украинский запрет и угрозу экономических санкций, в белорусских магазинах торгуют пищевой содой и вином «Массандра» крымского производства.

На полках торговых сетей «Евроопт» и Bigzz в республике Беларусь продают пищевую соду производства аннексированного «Крымского содового завода», пишет белорусское «Еврорадио».

Журналисты утверждают, что, несмотря на запрет украинского правительства на сотрудничество с крымскими предприятиями и угрозу экономических санкций, в белорусских магазинах можно купить пищевую соду и вино «Массандра» крымского производства.

Отмечается, что на товаре нет данных о том, кто поставляет товар в Беларусь, но на заводе в Крыму подтверждают, что сотрудничают с белорусской стороной, но не говорят с какой именно фирмой.

«Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь. Поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идёт ещё с советских времён. Я не могу назвать наших партнёров, так как это коммерческая тайна», – заявила ведущий специалист по внешним экономическим связям «Крымского содового завода» Венера Заварзина.

Журналисты узнали, что с Крымом работает белорусский стеклозавод «Неман».

«Мы работаем с Крымом. Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию», – рассказала заместитель директора по реализации продукции «Немана» Диана Тарашкевич.

Сообщается, что работники минских супермаркетов, к которым обратились журналисты, не смогли ответить, кто поставляет пищевую соду из Крыма в Беларусь.

В частности, в Новополоцком магазине «Евроопте» удалось узнать о том, что там не в курсе, что «Крым это не часть РФ».

На утверждение журналистов о том, что официально Беларусь не признала Крым частью российской территории, в торговой сети ответили, что «будут искать документы».

Журналисты утверждают, что поставщиком пищевой соды в крупные гипермаркеты Беларуси оказалась «СМТБ ГРУПП», но об организации известно лишь то, что она в июле 2016 года.

В организации подтвердили, что «являются поставщиками» товаров из Крыма, но на слова о том, что торговля с Крымом может стать причиной санкций со стороны Украины ответили, что это «политический» вопрос, отвечать на который нужно через запрос.

«У вас вопрос, на который вы хотите политический ответ, направляйте официальный запрос… Это не политика, что Беларусь Крым не признала? Всё государство принимает платежи, а вы мне такой вопрос задаёте», – ответили в «СМТБ ГРУПП».

В то же время в государственном таможенном комитете Беларуси журналистам не ответили, какие торговые отношения у страны с аннексированным Крымом.

Сообщается, что таможенникам требуется дополнительное время на подготовку официального ответа.

«Еврорадио»