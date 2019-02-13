Менее двух процентов украинцев согласны с независимостью ОРДЛО, – соцопрос

Около половины граждан как в целом в Украине, так и на украинском Донбассе предпочитают возвращение оккупированных территорий на довоенных условиях.

Почти 70% граждан Украины считают, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и самопровозглашенными республиками, но не на любые, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

При этом на любые компромиссы согласны только 16%, а 51,2% считают, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все».

Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% украинцев.

Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньше поддержка силового решения конфликта (10%).

В то же время граждане считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими соглашениями.

«Наименее приемлемыми и для жителей Донбасса, и для граждан Украины в целом являются проведение выборов на условиях боевиков, амнистия всех участников боевых действий против украинских войск и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей», – отмечают социологи.

Для жителей Донбасса, а также Южного и Восточного регионов Украины более приемлемыми являются предоставление ОРДЛО «особого статуса», предоставление русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли с оккупированными территориями.

«На Донбассе только 1,7% хотели бы видеть «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами и еще 1,6% – в составе России», – отмечают социологи.

Сейчас 72% граждан Украины убеждены, что идет война Украины с Россией.

«Такой взгляд является более распространенным в Западном (91%) и Центральном (79%) регионах. На юге такое мнение разделяют 62%, а в Восточном регионе – 47%. Почти каждый пятый в этих регионах не определился с ответом на этот вопрос», – отмечают социологи.

Мнения жителей подконтрольного Украине Донбасса разделились практически пополам – 39% считают, что сегодня идет война Украины с Россией, а 40% – нет.

Опрос проходил с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Фонд «Демократические инициативы»