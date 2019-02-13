Россия объявил в международный розыск члена Меджлиса крымскотатарского народа

Оккупационные власти Крыма обвиняют Бариевая в призывах к «нарушению территориальной целостности России».

Главу правления Крымскотатарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариевая российские оккупационные власти Крыма объявили в международный розыск, говорится в постановлении «Верховного суда» Крыма от 29 января 2019 года, сообщает «Крымская правозащитная группа».

В документе также отмечается, что в отношении Бариевая в Крыму возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации) и вынесено постановление о привлечении Бариева в качестве обвиняемого.

«Киевский районный суд» Симферополя 24 декабря 2018 избрал Бариеву меру пресечения в виде «взятие под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации или с момента задержания на территории Российской Федерации».

«Верховный суд» Крыма под председательством А.Н. Осоченко оставил данное решение в силе.

«Крымская правозащитная группа»