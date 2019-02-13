В ЕС пришли к компромиссу по вопросу реализации проекта газопровода «Северному потоку-2»

В Евросоюзе, достигли соглашения, по которому Германия сможет делать исключения из европейской Газовой директивы, согласовав их с Еврокомиссией.

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных «Северному потоку-2», в Евросоюзе достигнут новый компромисс. Послы ЕС и Европарламент договорились об этом, передает «Deutsche Welle».

Отмечается, что Германия сможет делать для «Северного потока-2» исключения из европейской Газовой директивы, но обязана согласовывать их с Европейской комиссией.

В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Германия хотела предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на «Северный поток-2», однако Германия получает право делать из них исключения.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.

«Deutsche Welle»