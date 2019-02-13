США предупредили Россию о введение новых санкций за отравление Скрипалей в Солсбери

Состоялся телефонный разговор между госсекретрем США Помпео и министром иностранных дел России Лвровым.

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против России, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери С.В.Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С.В.Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», – заявили в российском МИДе.

Отмечается также, что Лавров «предостерег США от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие». Он также выразил готовность провести консультации по этой теме в рамках принципов Устава ООН.

Помпео и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью продолжать двусторонний диалог в интересах выполнения резолюции Совбеза ООН 2254.

«Стороны также обменялись также мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД России и Госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 января Совет ЕС принял решение о введении санкций против девяти россиян и одной организации за применение химического оружия. В декабре 2018 года санкции против «Боширова» и «Петрова» (подозреваемых в отравлении Срипалей) ввели также Соединенные Штаты Америки. Вместе с ними под санкции попали еще 16 человек, большинство из которых связаны с ГРУ РФ.

МИД России