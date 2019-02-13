FacebookНАШ. Цимбалюк о последних жалобах российских «экспертов»

В России жалуются на «украинское засилье» в социальных сетях, в частности в Facebook.

Российские эксперты обратились в московский суд защитить их от американской социальной сети. Парадокс в том, что основная претензия к Украине, которая «контролирует» каждое слово на русском языке, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Россияне жалуются, что им запрещают публично оскорблять украинцев в социальной сети Facebook. Они усмотрели в этом реализацию «оруэлловского мира украинскими спецслужбами».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»