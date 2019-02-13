Российский кризис ударил по богатым. Финансовые трудности испытывают все слои населения

Богатые беднеют – бедные богатеют. Минэкономразвития нашло причины ухудшения жизни в стране. Согласно данным министерства, обеспеченные слои населения стали больше сталкиваться с финансовыми трудностями.

Тогда как условно бедные в прошлом году наоборот получали различные компенсации от государства. Росстат такой тенденции не увидел. Статистическое ведомство лишь сообщило, что доходы граждан страны в прошлом году сократились на 0,2%. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе тем не менее считает такие показатели тревожными.

Наконец-то, Минэкономразвития установило истину. Более того, ведомство Максима Орешкина даже попыталось ответить на вечный вопрос, кому на Руси жить хорошо. Скорее не так – ответ найден на вопрос, кому сейчас плохо – богатым, вернее, более или менее обеспеченным людям. Это не одно и то же. Итак, согласно обзору под названием «картина экономики», реальные доходы населения в 2018 году снизились на 0,2%.

Хотя, как мы знаем, чиновники разных рангов неоднократно рапортовали: зарплаты-то растут, причем где-то даже беспрецедентными темпами. Но при всем при этом весь год раздавался вселенский плач – число бедных также увеличивается. А слова высоких начальников воспринимались с нервной улыбкой.

И вот Министерство экономического развития сумело разобраться, что же происходит. И вот выясняется, что показатели тянут на дно так называемые более или менее обеспеченные слои населения. Богатые, если можно их так назвать, беднеют, но зато бедные – богатеют. Последнее понятие тоже условное.

В чем же причина? Нагрузка на обеспеченных выросла, упали доходы по депозитам, увеличились ставки по кредитам, растут налоги на недвижимость и другие сборы. А что касается бедных, то им стало лучше.

Потому что у них ничего нет: ни недвижимости, на которую растет налог, ни депозитов, доходность от которых падает и, соответственно, кредитов, потому что брать их не на что. Более того, этой самой категории граждан активно помогает государство – индексирует пенсии, повышает зарплаты.

И вот их доходы растут. Можно, конечно, спорить, насколько то, что им платят, можно назвать доходами. Но прожить на них можно – вот один депутат даже пытался несколько недель – так похудел, бедняга. Бросил.

Более того, этой самой категории граждан активно помогает государство – индексирует пенсии, повышает зарплаты. И вот их доходы растут. Можно, конечно, спорить, насколько то, что им платят, можно назвать доходами. Но прожить на них можно – вот один депутат даже пытался несколько недель – так похудел, бедняга. Бросил.

В этой связи немного статистики. Минимальный размер оплаты труда в РФ – 11 тыс. 280 руб. Для сравнения: в соседней Эстонии не богатой ни нефтью, ни газом – €500, или в рублях под 40 тыс. Понятно, что Эстония здесь не передовик. Вот, например, в Германии – €1,600. Сколько же это в рублях? Под 120 тыс. Ну да ладно, мы отвлеклись. Запад нам, как известно, не указ.

Возвращаемся в Россию. Какой вывод напрашивается? Выросли бы общие показатели благополучия в среднем по стране, если бы не эти обеспеченные слои – портят всю картину. Соответственно, нет богатых – нет проблемы. Все живут одинаково плохо, и всех содержит государство. Большинство, конечно работает, получает зарплату, ее периодически индексируют, а власть отчитывается, что год от года народ живет все лучше и лучше.

Где-то мы это уже видели, не так ли? Нет, конечно, Минэкономразвития об этом не говорит, оно лишь показывает выкладки. Но крамольная мысль неизбежно приходит в голову: мы, что, вот к такой России будущего стремимся?

Вы посмотрите, что предлагают разные министры и иные приравненные к ним категории. Вот из последнего: богатый должен больше платить за электричество, для них нужно повысить еще какой-нибудь налог, или насильно забрать у них деньги для пенсионных взносов.

В добровольно-принудительном, так сказать, порядке. С высокой долей вероятности низкий подоходный налог долго не протянет. Повысят, но, опять же, для так называемых богатых категорий, и подадут это в качестве социальной справедливости.

Впрочем, Росстат поправил экономическую картину – не увидел изменений в дифференциации доходов россиян. А то, действительно, какая-то неприглядная у нас эта самая картина получается, так, что плакать хочется.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»