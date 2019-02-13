Подмоченный порох Балкан. Кремль теряет свое влияние в Южной Европе

Перед Белградом замаячило вступление в ЕС, а перед Москвой – присоединение Сербии к антироссийским санкциям.

Пока внимание европейских СМИ занято протестами «желтых жилетов», мало кто обращает внимание на то, что очень похожие процессы происходят и в Сербии, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Оно, конечно, покрасоваться в телерепортаже из Парижа, пока протестующие еще не сожгли «культурную столицу мира», попрестижнее будет, чем говорить то же самое из «захолустного» Белграда. Но именно на берегах Дуная сейчас, возможно, разворачивается последняя «битва за Европу», а на берегах Сены происходит только отвлекающий от нее маневр.

Если друг оказался вдруг

Хотя не исключено и то, что русский мат на улицах Парижа и флаги террористической «ДНР» являются лишь последствиями того, что Москва всячески не дает протестам затухать, пока она не завершила свою попытку сменить власть в Сербии. Ведь поводом для начала парижских акций была все же экономическая политика Эммануэля Макрона, тогда как в Белграде протесты начались после нападения на Борко Стефановича – лидера Левой партии Сербии.

Можно, конечно, предположить, что и идею с повышением цен на топливо продвинул какой-то «агент Кремля» в окружении французского президента. Но гораздо вероятнее, что в Кремле сочли момент очень выгодным и, подождав, пока парижские протесты прикуют к себе внимание мировых СМИ, начали качать Сербию. Ведь организовать избиение или даже убийство общественного деятеля в стране, наводненной российской агентурой, гораздо легче (вспомним «дело Гонгадзе», пленки Мельниченко и акцию «Украина без Кучмы»), чем сподвигнуть французское руководство на непопулярные экономические решения.

А о том, что Сербию с российской помощью может начать лихорадить, говорили уже давно. Хотя, казалось бы, зачем, ведь страна остается последним форпостом Кремля на Балканах. На данный момент Москву «попросили на выход» практически все страны полуострова, который из-за большого количества славян и православных РФ считала зоной своего влияния.

Но игра в Черногории закончилась обвинениями в попытке госпереворота осенью 2016 г., громким скандалом и разоблачениями, которые позже помогли дополнить пазл с отравлением Скрипалей в Солсбери (номера загранпаспортов шпилелюбов Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина похожи на номер документа грушника Широкова-Шишмакова, обвиняемого в подготовке насильственной смены власти в этом балканском государстве). А страна чуть более чем через полгода после разоблачения российских и сербских агентов стала членом НАТО (даже несмотря на то, что во время саммита организации, на котором это произошло, Дональд Трамп чуть не вытолкнул из кадра черногорского премьера).

Провалились и все попытки Кремля дестабилизировать Македонию, где якобы часть населения не хотела вступить в ЕС и НАТО в обмен на то, чтобы добавить к названию своей страны слово Северная (о том, сколько внимания уделялось теме на Западе, видно хотя бы по тому, что она стала кульминационной в первом сезоне американского ответа бибисишному «Шерлоку», вот только страну хотели переименовать в Новую Македонию, а противодействовала этому банда Мориарти, а не кремлевская).

И на днях (6 февраля) Бывшая югославская Республика Македония (это не только статус, но и официальное название страны, закрепленное за ней ранее по настоянию Греции, опасавшейся территориальных претензий северного соседа на свою Македонию – регион с центром в Салониках), став Республикой Северная Македония, вступила в НАТО, хотя соглашение еще должно пройти ратификацию в парламентах всех государств – членов блока. А в 2025 г. она вполне может оказаться и в Евросоюзе.

Москва вдрызг рассорилась и с Грецией, которая ранее мутила воду в ЕС, подыгрывая Кремлю (а может, и с подачи последнего). Высылка российских дипломатов – тому подтверждение.

Стабильными остаются Босния и Герцеговина с Албанией, которые также вскорости должны оказаться членами европейского и евроатлантического альянсов, но там позиции России и не были особо сильны, так как ее не любят в этих странах за поддержку сербов. Давно уже в ЕС и НАТО Словения, Хорватия и Румыния, к тому же последняя не только разместила у себя американскую систему ПРО, но и может стать главным форпостом Запада на Черном море (исполняющая на данный момент эту функцию эрдогановская Турция все больше считается ненадежной).

Прорыв у россиян случился только на болгарском направлении. И к тому же довольно болезненный для Украины: Болгария согласилась продлить по своей территории «Турецкий поток», который будет транспортировать российский газ в Австрию в обход нашей ГТС.

Но, во-первых, ходят упорные слухи, что этого согласия Москва добилась слишком большими обещаниями Софии, которых может и не потянуть.

Во-вторых, Болгария через несколько дней после соглашения с «Газпромом» подписала еще одно – теперь уже о строительстве газопровода из Греции, по которому в страну будет поставляется уже азербайджанское топливо.

В-третьих, еще неизвестно, куда заведет скандал с применением «Новичка» на болгарской территории и против болгарского гражданина. Так что вполне возможно, что «братушки» опять кинут, и россиянам придется снова обижаться, как и во время Первой мировой, в которой за несколько десятилетий до этого освобожденная от турок при непосредственном участии российской армии Болгария выступила на стороне Германии и Австро-Венгрии.

Намек для Вучича

В такой ситуации пытаться менять власть в стране, население которой очень обозлено на Запад за потерю территорий и поэтому считает Владимира Путина величайшим мировым лидером (согласно опросам так думают 80% сербов), как-то нелогично. Тем более что и власть эта неоднократно рассказывала о любви к «матушке». Но за этими словами, как сочли в Кремле, стоят «антироссийские дела».

Ведь белградские власти готовятся сделать свою страну членом Евросоюза в том же 2025 г. (о НАТО разговоры пока довольно тихие, но, как показывает практика, вступление стран в Североатлантический альянс всегда случалось перед вступлением в ЕС и лишь один раз – в 2004-м – было одновременным). И ради этого Белград предпринимает не самые популярные шаги, чтобы помириться с Косово, неразрешенные территориальные споры с которым тормозят интеграцию.

Переговоры ведутся на самом высоком уровне и могут в не самой далекой перспективе привести к сенсационному результату – обмену территориями. Еще в августе прошлого года лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи, по сведениям ряда СМИ, договорились о передаче Белграду четырех муниципалитетов Северного Косово, где преобладает сербское население. Взамен их Приштина должна получить Прешево и Буяновац, где большинство составляют албанцы. В ЕС некоторое время подобный вариант разрешения конфликта критиковали, называя его «мирной этнической чисткой».

В европейских столицах не хотели создавать опасный пример перекройки границ внутри континента и предпочли бы, чтобы Сербия и Косово отказались от взаимных претензий и, вступив в ЕС, внедряли наработанный в организации опыт поддержки мирного сосуществования разных этносов в одном государстве под пристальным наблюдением надгосударственного объединения.

Одним из наиболее резких критиков подобного соглашения является пока еще остающаяся в Евросоюзе Британия, вероятно, опасающаяся за сохранность своих ирландских территорий, которые очень прохладно относятся в Брекзиту. Однако «полюбовность» сделки начала склонять на ее сторону многих еврочиновников, а строптивых британцев, даже если они останутся в Евросоюзе и смогут противиться вступлению сербов с косоварами, успокоят их главные заокеанские партнеры: Дональд Трамп обмен территориями поддержал.

Так что перед Белградом замаячило вступление в ЕС, а перед Москвой – присоединение Сербии к антироссийским санкциям. Такая потеря последнего европейского союзника крепко ударит по престижу Кремля не только на международной арене, но и внутри страны.

И кто знает, сколько тогда сможет вывести на акции протеста Игорь Гиркин-Стрелков (кстати, по некоторым данным, воевавший в Югославии) и остальная якобы патриотическая, но на самом деле шовинистическая нечисть (этот термин после употребления его спикером украинского парламента по отношению к поклоннику «русского мира» можно считать официально принятым в данном контексте).

Убедить Путина в том, что нынешняя политика Белграда не несет России угрозы, Вучич пытался и во время своего прошлогоднего визита в Москву, и во время ответного посещения президентом РФ Белграда в прошлом месяце. Наверное, не убедил.

По крайней мере, в том, что урегулирование территориального спора с Косово и дальнейшее вступление Сербии в ЕС (а там и о НАТО заговорят) не грозит ничем лично Путину или его имиджу. И нынешние волнения в Белграде – это, своего рода, отголосок волнений в Кремле. Ненавязчивое предупреждение правительству Вучича, что безнаказанно дрейфовать на Запад ему не позволят.

Руслан Весел, «Деловая Столица»