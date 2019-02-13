Портников: Путин – верховный отравитель России

Россия создала международную сеть отравителей.

После встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и послом Великобритании в Софии Эммой Хопкинс генеральный прокурор Болгарии Сотир Цараров сообщил, что его ведомство тесно сотрудничает с британской стороной в попытке определить причастность к отравлению Сергея Скрипаля еще одного россиянина – Сергея Федотова, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Как известно, совсем недавно появилась информация, что за отравлением в Солсбери стояла целая группа лиц, а разоблаченные агенты ГРУ Чепига и Мишкин были ее участниками. В Москве, разумеется, эти сообщения назвали очередными «выдумками» – впрочем, и к самому факту отравления в Солсбери его российские организаторы отнеслись иронично.

Однако новые данные о расследовании отравления Скрипаля позволяют утверждать, что Россия создала настоящую международную сеть отравителей.

Юрий Федотов, по данным независимых расследователей, находился в Лондоне одновременно с Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой. При чем тут Болгария? А вот при чем. В первой половине 2015 года этот же человек трижды побывал в Болгарии.

Причем один из его приездов по времени совпал с попыткой отравления бизнесмена Емельяна Гебрева. А Емельян Гебрев – не просто бизнесмен, а бизнесмен, который специализируется в области поставок вооружений. И тогда эти вооружения поставлялись его фирмами в Украину.

Гебрев после покушения выжил (пострадали также его сын и менеджер, которые ужинали вместе с предпринимателем). По словам генерального прокурора Болгарии, для отравления применялся инсектицид хлорпирифоса, а не «Новичок», как считалось ранее.

Однако в любом случае это был яд. И это могла быть не просто попытка убить Гебрева, а еще и сигнал всем европейским оружейникам: не стоит продавать оружие Киеву, у вас будут проблемы. «Большой брат» следит за вами и готовит яды.

Точно также как отравление Скрипаля – а бывший российский разведчик активно сотрудничал с западными спецслужбами и помогал разоблачать «русскую мафию» в Испании – могло быть сигналом всем перебежчикам: не стоит делиться информацией, возмездие неизбежно.

Путин, этот верховный отравитель России, любит такие сигналы.

Виталий Портников, «Espreso.TV»