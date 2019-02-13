Метеорит над Газпромбанком. Военные учения в Венесуэле для прикрытия российских афер

Николас Мадуро, Россия и Китай проводят масштабные учения, под шумок вывозя ресурсы из страны.

Кризис в Венесуэле уже на изломе. В какую сторону накренится эта политическая доска и прогуляются ли по ней представители власти либо оппозиции навстречу акулам, зависит сейчас не столько от сторонников Николаса Мадуро или же Хуана Гуаидо, сколько от их «кураторов» и «протекторов», пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

А градус противостояния между США и Группой Лимы, с одной стороны, и Россией, Китаем и Ираном – с другой, постоянно растет. На данный момент «легитимный» венесуэльский лидер при активном содействии Кремля, а также Пекина одновременно реализует сразу два плана – А (план сохранения власти) и Б (план спасения и сохранения нефтедолларов).

А

10 февраля на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) стартовали, как заявили у Мадуро, самые масштабные в истории гражданско-военные учения в честь 200-летия со дня Ангостурского конгресса, на котором провозгласили независимость Венесуэлы. Завершатся учения 15 февраля.

В первый день глава минобороны Владимир Падрино Лопес в компании с командующим стратегическими операциями Ремиджио Себальосом поглядели на российские ЗРК «Игла-С» и спаренные зенитные установки ЗУ-23. А Мадуро во время церемонии старта маневров пытался всех присутствующих убедить в том, что у него найдутся средства для обеспечения военных и ополченцев самым современным вооружением, включая ПВО и ПРО.

Кстати, об ополчении. Мадуро явно испытывает серьезные трудности с верностью военных. Денег все меньше, а следовательно, сужается и круг лиц, имеющих доступ к кормушке. Естественно, те офицеры, кого оттеснили, столкнулись с серыми, точнее, даже черными буднями обычных венесуэльцев.

Как результат, растет недовольство не только в частях, но и среди высшего командования. Так, на сторону Гуаидо уже перешли генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес, а спустя неделю – полковник Сухопутных войск Рубен Пас Хименес, подчеркнувший, что от Мадуро, мягко говоря, не в восторге 90% военнослужащих.

Вернуть лояльность офицеров для Мадуро не представляется возможным. Дешевле будет сколотить отряды местных «титушкос» без царя в голове и моральных установок, но с пустым желудком. Именно об этом 29 января преемник Уго Чавеса и заявил. Выступая на базе ВВС в штате Арагуа, Мадуро сказал, что создаст двухмиллионное ополчение. Опять же, где возьмет на это деньги, неясно.

Но иного выхода у Мадуро и нет, если военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Ополченцы едва ли не последняя опора его режима. Ополченцы, а также россияне и китайцы. Москва уже отправила в Каракас своих «ихтамнетов». Теперь же россияне, а также китайцы примут участие в военных учениях.

Причем у Мадуро и не пытаются скрыть этот факт, а напротив, выставляют напоказ. Реципиент сигнала очевиден – это Соединенные Штаты и их союзники. Все тот же Себальос, как пишет El Mundo, заявил, что США, мол, хотят уничтожить венесуэльские вооруженные силы. «Все войска поддерживают Николаса Мадуро», – добавил он.

Впрочем, убедительно и беспроблемно побряцать оружием, судя по всему, у режима не выходит. Взять хотя бы подозрительную историю с метеоритом, упавшим на севере страны примерно в 19:35 9 февраля. Напомним, из сообщений очевидцев в соцсетях стало известно, что некое ярко полыхающее тело упало в районе города Валенсии в штате Карабобо.

Губернатор Рафаэль Лакава утверждает, что это был «большой метеорит». Но такая гипотеза вызвала скепсис как у пользователей, так и у экспертов. Американское метеоритное сообщество (American Meteor Society), например, очень сомневается, что это было небесное тело, поскольку, как заметили эксперты, на низких высотах трение минимально и метеориты достигают земли с температурой чуть выше комнатной.

Значит, так по-голливудски космический камень полыхать не мог. А вот если это был, к примеру, взорвавшийся в воздухе самолет…

В поддержку этого предположения отметим, что совсем недалеко, а точнее, в Пуерте-Кабелльо, расположена военно-морская база адмирала Агустина Армарио (венесуэльского борца за независимость из XIX в.). От базы до Валенсии по прямой каких-то 38 км.

И она отнюдь не заброшена. Учитывая столь выгодное расположение, неудивительно, что база активно используется. Причем даже Мадуро не прочь туда приезжать с «инспекциями». Один из таких визитов пришелся на 27 января во время очередных военных маневров.

Там же 24 июля во время празднования 235-летия со дня рождения Симона Боливара и 195-летия Боливарианского национального флота, изменив традиции, к слову (обычно парады проходят в Сулии), Мадуро объявил о возобновлении военного сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Турцией с целью создания полноценной морской, подводной и противоракетной обороны.

Кроме того, через базу осуществлялось сотрудничество с Кубой. В 2016 г. кубинцы организовали на базе мастерскую по модернизации венесуэльских торпед. А 13 декабря 2018 г. в Венесуэлу из России прибыла военно-техническая делегация, чтобы оценить текущее состояние систем вооружений, приобретенных в РФ, тренажеров, инфраструктуры и т. д.

Российские ревизоры посетили множество военных объектов в Венесуэле, включая и базу Агустина Армарио, верфь компании Ucocar в том же Пуэрте-Кабелльо, а также центр симуляции полетов на истребителях Су-30МК2. Кстати, глядя на то, как продвигается история с метеоритом, не исключено, что одна из этих птичек и рухнула близ Валенсии.

И верно, зачем омрачать праздник военной доблести и снижать боевой дух армии, показывая, как о землю разбиваются российские икары. Ведь учения очень важны для режима и Кремля. Они не только являются инструментом пропаганды, но и позволяют выполнить ряд других задач.

Во-первых, маневры – масштабная военная тусовка со снующими взад-вперед солдатами и техникой, с повышенным уровнем безопасности, а значит, и с отличным прикрытием для задержания «подозрительных» лиц. Понятно, что подозрение будут вызывать в первую очередь оппозиционно настроенные венесуэльцы.

Хотя вряд ли непосредственные лидеры. По крайней мере, поначалу. Это опасно: если вдруг Гуаидо или кого-либо из руководства задержат, поднимется еще та буча.

Гораздо проще неспешно «вязать» потенциальных «бойцов» и лидеров малых звеньев. Во-вторых, и это самое главное – демонстрация Штатам своих возможностей и подготовка к интервенции. Такие два не в меру параноидальных автократа, как Путин и Мадуро, определенно всерьез рассматривают сценарий вторжения либо американских сил, либо войск из стран-соседей – Бразилии, Колумбии, Перу. Играясь же в новую Ангостуру, Мадуро, Кремль и Поднебесная стремятся убедить соперников, что те заплатят высокую цену за вторжение.

Б

В то же время Мадуро – но в гораздо большей мере его российские патроны – допускает фатальный для нынешнего венесуэльского режима сценарий: окончательную потерю власти и впоследствии соседство с Виктором Януковичем. Поэтому сейчас полным ходом в Каракасе заняты спасением активов. И осуществляется это различными путями.

Например, через страны, где еще можно найти дружелюбно настроенных, сочувствующих или просто продажных чиновников, банкиров или финансистов. Так, как сообщил накануне депутат Карлос Папарони, специализирующийся на разоблачениях правительства Мадуро в контексте вывоза средств из страны, государственная нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) хочет использовать брокерский дом в Болгарии для продолжения хищения средств в Венесуэле. «Мы уже связались с Болгарией!» – написал законодатель в Twitter. В Болгарии присутствует достаточно мощное российское лобби.

Конечно, Россия тоже не остается в стороне от соблазнительного процесса распила нефтедолларов. По информации «Reuters», PDVSA обратилась к своим клиентам с просьбой, как говорится, «хранить деньги в сберегательной кассе», то есть на счете, открытом недавно в российском Газпромбанке.

Очевидно, что этот призыв через венесуэльскую компанию ретранслировал Кремль, а Мадуро и не смог бы сопротивляться, даже если бы хотел. Сейчас венесуэльский лидер, его жизнь и деньги полностью в руках «союзников».

Владислав Гирман, «Деловая Столица»