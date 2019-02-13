В вооруженных формированиях на оккупированном Донбассе находятся свыше тридцати тысяч россиян, – Ельченко

Россия сосредоточила на границах с Украиной, в оккупированных Донбассе и Крыму военную группировку численностью свыше восьмидесяти тысяч человек.

На оккупированной части Донбасса находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше 2 тысяч регулярных военных РФ. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил об этом на заседании Совбеза, сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Вооруженные силы в 35 000 человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 100 российских регулярных военнослужащих – главным образом на командных должностях», – сказал он.

По словам Ельченко, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

«Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма, – 87 750 человек», – сказал постпред Украины в ООН.

По его данным, по состоянию на начало февраля российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков. Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Ельченко также заявил, что если Россия хочет деэскалации на Донбассе, то ей пора реально действовать, ведь с 2015-го года она 18 раз саботировала режим прекращения огня – и этот режим был нарушен 54 000 раз.

Ранее сообщалось, что террорист Захар Прилепин в своем интервью екатеринбургскому интернет-изданию заявил о тридцати тысячах российских «добровольцев» воевавших на Донбассе в 2014 году.

«ЛIГАБiзнесIнформ»