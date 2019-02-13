России требуется еще десятилетие «Путинской тишины», но ее ожидает сильная болтанка, – Прилепин

Прилепин очень сожалеет, что из-за санкций и экономического кризиса в России становится не возможным продолжение путинской политики. Но при этом, он считает, что Путин полностью контролирует всю оппозицию.



Российский террорист Захар Прилепин счите, что Россию в ближайшее время ожидают сильные социально-экономические потрясения и сожалеет, что в этих продолжение политики путинизма становится не возможным. В интервью екатеринбургскому изданию «66.ru» он назвал назвал либеральную часть общества «Антироссии», но подчеркнул необходимость ее информационных площадок, таких как «Эхо Москвы» или «Новая газета», для возможности «выпустить пар».

Он особо подчеркнул, что эти площадки находятся на содержание у путинской власти. По его мнению, это позволяет полностью контролировать процессы в стране.

«За путинское десятилетие многие вещи изменились. Если бы у нас было еще десять лет тишины, мы бы научились судиться, как американцы, договариваться о правах, как европейцы», – заявил российский террорист.

«Путин, не Путин, неважно. Просто десять лет без экспериментов. Но такого у нас нет, потому что санкции, падение доходов, упадок политической власти, отток капиталов… В ближайшие десять лет в России будет болтанка. Не знаю, насколько сильная, но будет», – добавил Прилепин.

Террорист так же отметил, что существование информационных площадок «Антироссии», таких как «Новая Газета» или «Эхо Москвы» необходимы исключительно для выпуск пар либерально настроенной частью населения. Такую же функцию в путинской России выполняет и политик Алексей Навльный.

«Навальный, «Эхо Москвы», «Новая газета» и вся эта условная Болотная площадь – конечно, да. Они под присмотром, и они нужны, чтобы люди, которые им верят, выпускали пар. Им государство платит деньги, у них есть свои взгляды», – отметил терророист.

«Но взгляды эти противоречат русской цивилизации. Эта альтернатива через запятую говорит: посадите вора, верните Крым, закройте военные базы, выводите войска с Донбасса, сажайте сепаратистов, выходите из Сирии, запретите коммунистов и прекратите влияние РПЦ», – подчеркнул Прилепин.

По его мнению, то что начинается с борьбы с коррупции – заканчивается тем, что вся Россия должна «накрыться медным тазом». И хотя в вопросе борьбы с коррупцией Прилепин с ними солидарен, но намерен не допустить слома и уничтожения России.

«66.ru»