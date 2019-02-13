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Новости

Посол России в ООН заявил о «преследовании Медведчука» в Украине

«Радио Свобода»
13 февраля 2019

Россия обвиняет Украину в «нежелание выполнять Минские договоренности» по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

Посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что заведение уголовного дела против кума президента России Виктора Медведчука демонстрирует нежелание Украины выполнять Минские договоренности. Он заявил об этом 12 февраля на заседании Совбеза ООН по случаю четвертой годовщины заключения Минских соглашений, передает «Радио Свобода».

По его словам, выполнение этих договоренностей стало приравниваться Киевом к государственной измене и наказываться уголовным преследованием.

«5 февраля Генпрокуратура Украины объявила о начале уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции Виктора Медведчука», – заявил российский посол в ООН.

«Причина такого преследования – его призыв к прописанным в минском комплексе мер прямого диалога Киева с Донбассом и предоставления региону особого статуса в составе Украины», – подчеркнул российскую «позицию» Небензя в своем выступлении.

«Радио Свобода»

Tags: Василий Небензя, Виктор Медведчук, ООН, Россия, Совбез ООН, Украина

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