Писатель Захар Прилепин признал, что в Донбассе воюют граждане России.

Российский террорист Захар Прилепин признал, что наемники из России приезжали в Донбасс и участвовали там в боевых действиях. В интервью екатеринбургскому изданию «66.ru» он назвал число наемников – 30 000 человек.

«Я – ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение», – сказал он.

Осенью прошлого года Министерство культуры Украины расширило список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Туда, в том числе, добавили и Прилепина.

C 2015 года в Украине не выдаются разрешения на ввоз книг террориста. Прилепин был наемником в рядах террористической организации ДНР, а в июле 2018 года ушел оттуда, объяснив, что «сейчас никто не собирается наступать».

«66.ru»