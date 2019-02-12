Порошенко: Украина не допустит российской оккупации Азовского и Черного морей

Действующий президент Украины пообещал сохранить за страной статус морской державы, несмотря на российскую агрессии и захват Крыма и части Донбасса.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина сохранит свой статус морской державы несмотря на российскую агрессию и аннексию ею Крымского полуострова. Он сказал об этом 12 февраля в ходе расширенного совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса в ходе рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я подчеркиваю – мы не допустим оккупации Азовского моря. Мы не допустим оккупации Керченского пролива. Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений и международных конвенций о мореплавании, в том числе и в Черном и Азовском морях», – заявил Порошенко.

Гарантии защиты интересов страны, может обеспечить, по мнению президента и вступление Украины в НАТО.

Пресс-служба президента Украины