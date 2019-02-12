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Новости

Путин хвастается новым сверхзвуковым ракетоносцем

«Интерфакс»
12 февраля 2019

Милитаризация России набирает обороты. Кремль подстегивает гонку вооружений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Казанском авиационном заводе реализован проект по доработке сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для Минобороны России, и считает необходимым создать гражданский сверхзвуковой самолет. Он рассказал об этом во вторник на встрече с представителями общественности, передает российский «Интерфакс».

«Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил – сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы», – сказал Путин. При этом подчеркнул необходимость создания подобного гражданского самолета.

«Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – добавил он.

В издании отметили, что в конце января прошлого года Путин уже высказывался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

«Интерфакс»

Tags: Владимир Путин, гонка вооружений, оружие, Россия

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