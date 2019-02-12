Путин хвастается новым сверхзвуковым ракетоносцем

Милитаризация России набирает обороты. Кремль подстегивает гонку вооружений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Казанском авиационном заводе реализован проект по доработке сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для Минобороны России, и считает необходимым создать гражданский сверхзвуковой самолет. Он рассказал об этом во вторник на встрече с представителями общественности, передает российский «Интерфакс».

«Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил – сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы», – сказал Путин. При этом подчеркнул необходимость создания подобного гражданского самолета.

«Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – добавил он.

В издании отметили, что в конце января прошлого года Путин уже высказывался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

«Интерфакс»