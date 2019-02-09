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Новости

Российские оккупанты на Донбассе снова применяют лазерное оружие

ГПСУ
09 февраля 2019

Госпогранслужба Украины снова зафиксировала использование лазерного оружия на Донбассе. Точных мест выхода луча установить не удалось.

Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия на Донбассе, сообщает Госпогранслужба Украины.

«До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты», – говорится в сообщении.

Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информируют в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи.

Так, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, добавили в ГПСУ.

Напомним, в марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

ГПСУ

Tags: война, донбасс, лазер, Россия, Украина

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