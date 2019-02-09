«Украина – это цирк и кукловоды». Российская пропаганда об украинских выборах

Российские федеральные масс-медиа за два месяца до президентских выборов в Украине регулярно рассказывают своим зрителям об украинских кандидатах в президенты.

При этом нарушают все писаные и неписанные правил смой профессии и журналистской этики. Выпячивание незначительных фактов, манипуляции по важным вопросам, откровенная ложь и издевки над Украиной – это и есть основное содержание всех сюжетов пропагандистских площадок, подчеркивает в своем репортаже о контенте провластных масс-медиа редакция телеканала «Настоящее Время»

«До сих пор это как-то странно звучит: президент Украины» и «прикольный и не бандит – уже серьезные преимущества для украинского политика», – отмечается в сюжете особенность подачи информации для российских телезрителей. И так практически по каждому вопросу.

Общий тон – назидательный, характеристики и эпитеты в адрес претендентов разнятся: от грубых в адрес «шоколадного короля» Петра Порошенко, саркастичных про «газовую принцессу» Юлию Тимошенко и насмешливых о «шуте» Владимире Зеленском. Однако, во всех сюжетах об украинской политической жизни факты подменяют мнениями и откровенными манипуляциями.

К украинским выборам, если смотреть эфиры провластных российских каналов, вообще нельзя относиться серьезно, по их мнению, это «политический цирк». Сюжеты транслируемые по российским каналам содержат откровенные насмешки над украинской политикой и политиками и самой Украиной, как «недогосударством» с точки зрения России.

«Настоящее Время»