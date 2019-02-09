Откровения российского олигарха. Как Дерипаска в 2015 году предсказал экономический кризис в России

Почти четыре года назад российский олигарх Дерипаска предсказал все основные проблемы российской экономики. Оказалось, как в воду глядел…

В декабре 2015 года президент «Русала» Олег Дерипаска в интервью телеканалу «Россия-24» на форуме в Давосе раскритиковал пассивную экономическую политику российских властей. Ролик с фрагментом интервью выложен в соцсетях и опубликован на YouTube-канале «POLITua».

«Мы должны прекратить стенать о том, что все плохо, дно, завтра – новое дно. Единственный эффект, который девальвация создает, – возможность выйти на экспорт, но уже не с сырьем, а с продуктами глубокой переработки», – сказал бизнесмен.

Он отметил, что после 2016 года государство не сможет поддержать производителей, «дальше производители будут поддерживать государство», поскольку «денег в бюджете 2017 года нет никаких». «И поэтому все зависит, мне кажется, от нас. Мы должны самостоятельно искать новые ниши на рынках, разговаривать с клиентами, привлекать новых партнеров», – сообщил он.

«Курс 80 сегодня. Мне кажется, уже достаточно много сказано о нашей экономической политике. Она ясна: не делать ничего», – заявил Дерипаска.

«Это именно как раз то, чего и ЦБ, и правительство добиваются. Они же хотят добиться нулевой инфляции. Самая, я думаю, низкая инфляция – на кладбище, там уже никому ничего не нужно»

Один из богатейших российских предпринимателей, чье состояние Forbes оценил тогда в $6,2 млрд, раскритиковал денежно-кредитную политику Центробанка, подчеркнув, что бизнес держится на плаву «не благодаря, а вопреки» действиям регулятора.

Олег Дерипаска, «POLITua»