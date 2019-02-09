Вряд ли найдется межгосударственный договор, который Россия еще не нарушила

Теперь Кремль взялся за самовольную интерпретацию соглашения между Грузией и Россией о транспортных коридорах через оккупированные Россией территории.

Эта история имеет длинную предысторию: при президентстве Владимира Путина Россия вдруг захотела наконец вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), и согласно уставу ВТО, согласится с желанием нового кандидата должны все члены организации. Грузия вступила в ВТО еще в 2000 году. Переговоры о вступлении России во ВТО велись 18 лет, с 1993 по 2011 год, первые годы еще с предшественником – Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) – при президенте Борисе Ельцине пассивно, пишет на страницах «Крым.Реалии» профессор Государственного университета Илии Олег Панфилов.

Уже Путин был настроен более решительно. США, Евросоюз и Китай готовы были признать Россию партнером, но главным препятствием для вступления оказалась Грузия. 5 октября 2010 года пресс-спикер президента Грузии заявила, что позиция Тбилиси по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию остается «неизменной», и она не сможет поддержать это решение «до тех пор, пока не будут выполнены те условия, которые выдвигают власти Грузии, в том числе это касается темы таможенно-пропускных пунктов и целого спектра тех вопросов и проблем, которые существуют между Грузией и Россией».

Понятно, что резон Грузии был связан с оккупированными территориями, которые в 2008 году были признаны Москвой «независимыми странами», поэтому Тбилиси настаивал на особом соглашении, которое бы устраивало Грузию. К концу октября 2011 года при посредничестве Швейцарии текст договора между Россией и Грузией был согласован, и 9 ноября они подписали соглашение о вступлении России в ВТО. 22 августа 2012 года Россия стала 156-м членном ВТО.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила «Грузинская мечта», и выполнение соглашения о транспортных коридорах через Абхазию и «Южную Осетию», а также мониторинг грузов были приостановлены. В Кремле надеялись на покладистость новой власти, которая должна быть более благожелательной к имперским притязаниям Москвы, но после выборов в 2016 году и очередной победы «Грузинской мечты» надежды Кремля рухнули. Россия наконец начала выполнять условия соглашения.

По условиям соглашения, Швейцария (поскольку между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, то роль посредника выполняет эта страна) составит список тех нейтральных частных компаний, которые обладают достаточной международной репутацией и квалификацией для исполнения мандата, предусмотренного по договору. Работа нейтральной частной компании должна финансироваться Грузией и Россией, уплачивающими эквивалент стоимости работы нейтральной частной компании в соответствующей стране в трастовый фонд, управляемый нейтральной третьей стороной, то есть, Швейцарией.

Были определены три коридора – через реку Ингури по Абхазии, через «Южную Осетию» и Рокский перевал, третий коридор действует давно, он проходит в Россию по территории Грузии до КПП «Верхний Ларс». Никаких других коридоров соглашение не предусматривало.

В соглашении был подробно описан механизм мониторинга грузов, контроль с помощью GPS/GPRS, отслеживание передвижения грузов с «электронной печатью», сами таможенные пункты должны располагаться на территории России и неоккупированной части Грузии. Уже тогда, в 2011 году высказывались разные точки зрения на соглашение о коридорах, но оказалось, что при выполнении всех условий в выгоде оказывалась и Россия, и Грузия.

России было важно поддержать своего единственного партнера на Кавказе, Армению, оказавшуюся после Карабахской войны в изоляции. Грузия получила политическую выгоду – в соглашении марионеточные власти Абхазии и «Южной Осетии» вообще не упоминались в качестве сторон. И в Сухуми, и в Цхинвали тогда молча «проглотили» оскорбительный выпад России в их сторону, но особо не шумели, поскольку бюджет Абхазии на 60 процентов зависит от российских вливаний, «Южная Осетия» на 90 процентов зависит от российских налогоплательщиков.

18 мая 2018 года состоялось подписание соглашения между правительством России и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о реализации соглашения между Россией и Грузией об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами.

Исполнителем мониторинга стала компания SGS (Société Générale de Surveillance). Но шло время и дело опять не сдвигалось с мертвой точки, с другой стороны, все чаще стали раздаваться вопросы от политически активной части населения Абхазии с укором к собственным властям – «как это мы не будем знать, что возят по нашей территории».

На самом деле причина оказалась в другом – Москва заинтересована в расширении коридоров, и в начале февраля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, отвечающий за «грузинское направление», сообщил, что 6 февраля состоится окончательная российско-грузинская встреча с компанией по мониторингу товарооборота, однако он не ждет по данному вопросу быстрого прорыва».

Как он заявил российскому изданию «Коммерсантъ», «задержка взноса грузинской стороны швейцарской компании, которую ждали в Москве, составила полгода». Удивительно, но еще 5 декабря прошлого года российский МИД официально сделал заявление о том, что приветствует «тот факт, что Грузия заплатила швейцарской компании SGS за мониторинг товаров».

«Как явствует из полученного нами официального уведомления швейцарской стороны, 30 ноября правительство Грузии, наконец, перечислило мониторинговой компании SGS средства в счет оплаты ее работы на грузинской территории», – отмечает МИД России.

Почему Карасин врет? В чем причина? Разгадка оказалась простой – ее причины в начавшемся информационном вбросе с двух сторон – российской и армянской. Все началось с публикации в российской газете «Коммерсант», в которой нарочно или по недосмотру редактора или авторов была допущена смысловая неточность: «По его (российского чиновника) словам, главный смысл соглашения в том, что после 2008 года «прочерчены новые таможенные границы Грузии».

В тот же день на информационном сайте Lenta.ru появилась публикация с заголовком «Грузия отказалась спорить о независимости Абхазии ради торговли с Россией». Потом – понеслось, заголовки один красочнее другого: «Грузия делает важнейшую уступку России», «Грузия готова признать Абхазию ради торговли с Россией?», «Армения и Россия празднуют победу: Грузия устанавливает таможню на «границах» с сепаратистами, признавая их «независимость».

Странное дело, но с российской стороны опровержений не было, что настораживает и объясняет затягивание процесса мониторинга по вине Москвы. В день появления интервью Григория Карасина «Коммерсанту» на сайте «Новости-Грузия» появился довольно странный абзац: «На сегодняшний день эксперты рассматривают шесть альтернативных вариантов — воздушный, морской (через порт Поти), три сухопутных (коридор через Южную Осетию, Аваро-Кахетинская дорога через Дагестан, Верхний Ларс), а также железнодорожный путь (пролегает по маршруту Зугдиди-Сочи и проходит через Абхазию)». В соглашении между РФ и Грузией никаких других коридоров не обозначено, а восстановление железной дороги и вовсе не обсуждалось.

Похоже, что по старой российской традиции затягивание выполнение соглашения заменено информационными вбросами – вдруг у кого-нибудь в правительстве Грузии сдадут нервы и они согласятся на все, что захочет Москва. Скорее всего, с поиском причин для затягивания связано оживление на оккупационной линии с «Южной Осетией» – российские пограничники пытаются опять передвинуть инженерные сооружения внутрь Грузии.

Кремлевские аналитики в любом случае будут искать поводы, чтобы держать Грузию в напряжении – Москве очень не нравится выросшая активность в отношениях между Тбилиси и НАТО. Россия уже не обращает внимания на то, что происходит внутри оккупированной Абхазии, а там, как видно из комментариев в социальных сетях, недовольство нарастает.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»