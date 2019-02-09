Осуждение беспредела властей в России возможно, было бы только желание

Даже в путинской России можно без особого риска отстаивать свою нравственную позицию. Яркий пример тому – недавно ушедший от нас российский актер Юрский.

Смерть великого русского актера и режиссера Сергея Юрского не разъединила, а объединила украинский и российский интернет и медиа-пространство – а так бывает нечасто. Практически все говорят о незаурядном таланте Юрского, но вспоминают и о его политической позиции, о поддержке Украины, пишет на страницах «Радио Свобода» Виталий Портников.

В Киеве – с благодарностью. В Москве – бесстрастно. Но тем не менее, факт того, что Юрский не только выступал против войны с Украиной и унижения украинцев, но даже – что не так часто бывает среди деятелей русской культуры последних веков – называл благом «мучительное возрождение русского языка» не скроешь.

Меня нередко упрекают, что я слишком суров к деятелям русской культуры, некогда любимым нами актерам, писателям, эстрадным исполнителям за то, что они не занимают честной нравственной позиции по поводу действий своей власти, отмалчиваются или просто поддерживают Кремль. Мне нередко говорят, что они «вынуждены», у них театры, кинопроекты, они боятся идти против мнения народа, боятся, что их разлюбят.

Но вот Юрский. Он никогда не был политическим деятелем. Но в 2001 году защищал от разгрома телеканал НТВ. В 2003 году выступал против чеченской войны.

В 2006 году выступал в защиту граждан Грузии, которых тогда депортировали из России. В 2007 году обращался к Путину с призывом уйти из власти.

Защищал практически всех политзаключенных России. В 2014 году высказался против войны в Украине, назвал происходящее «ужасом и мраком». То есть все последние десятилетия последовательно выступал и против действий власти, и против настроений «агрессивно-послушного» большинства россиян.

И что случилось? А ничего не случилось. Юрского в России никто не разлюбил, для большинства своих соотечественников – каковы бы не были их убеждения – он остается кумиром, великим актером. Никто в России не отрицает, что его смерть – большая потеря для страны.

Одним из первых соболезнования родственникам артиста выразил Владимир Путин – да, тот самый Путин, за отставку которого Юрский публично выступал. Потому что каждому хочется быть рядом с великим соотечественником, даже диктатору. И потому что мужество даже у диктаторов вызывает больше уважения, чем лакейство.

Именно поэтому я продолжаю утверждать простую вещь: нравственная позиция в России возможна и не таит в себе никакого реального риска для того, кто ее занимает. Особенно тогда, когда ее высказывает не безвестный блогер, а народный артист.

Юрский сохранил все – и народную любовь, и репутацию, и благодарность. А еще он сохранил место в истории – потому что спустя всего несколько десятилетий о нем станут говорить, что он спасал честь России и ее народа в эпоху бесчестия.

А о многих его коллегах, тоже известных артистах, так говорить не будут. Будут говорить с горечью, будут говорить с непониманием – как мы сейчас. Ведь они тоже могли спасти честь России – и свою собственную честь. Почему же не сделали этого?

Виталий Портников, «Радио Свобода»