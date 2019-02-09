Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархат в Украине

СБУ разоблачила планы спецслужб России, направленные на дестабилизацию ситуации в украинском государстве на религиозной почве.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что спецслужбы России и подчиненные им «МГБ «ЛНР»/«ДНР» осуществляют поиск исполнителей, которые по две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленнику обещают прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.

Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом (на языке оригинала):

«Нарисовать на месте любой из предложенных символов;

Начать съемки, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения.

Дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть.

Объект любой. На выбор. Обязательно московский патриархата.

На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съемки поставит телефон в авиа режим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае».

Служба безпеки України викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашій державі на релігійному… Опубліковано Служба безпеки України Субота, 9 лютого 2019 р.

Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.

В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода «заказов» безотлагательно информировать отечественную спецслужбу.

СБУ