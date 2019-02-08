Эффект Янукович. На что развели беглого экс-президента Украины?

Когда никому не симпатичный Янукович кого-то обвиняет или обзывает, это играет только на руку, благо и рейтинг обзываемому.

Главная новость, которую сообщил человечеству Виктор Янукович на своей недавней внезапной позавчерашней пресс-конференции – это вовсе не то, что его развели как лоха. Это то, что он жив и, судя по бодрому виду, здоров, – об этом пишет на страницах «Нового Времени» политтехнолог и политический философ Андрей Окара.

Все остальное предсказуемо, ожидаемо, хорошо знакомо публике – не только украинской, но и российской, и мировой тоже, и исполнено вроде как на бис. Хотя на бис и не просили. Это уже, как выражается в подобных случаях по поводу Моцарта Юрий Лоза – самоповторы. Если в творчестве Моцарта самоповторов, согласно подсчетам Лозы, 80%, то у Януковича их, пожалуй, никак не меньше 95%.

Кто и зачем придумал эту пресс-конференцию – сложно сказать.

Годовщина расстрела Майдана? Да вроде рано еще.

Защитить или морально поддержать Медведчука? Так Медведчуку от этого точно не лучше – а то и немного хуже.

Рассказать про переворот и сказать, что Порошенко плохой?

Но когда никому не симпатичный (даже в Кремле) Янукович кого-то обвиняет или обзывает плохими словами, это играет на руку, благо и рейтинг обзываемому. Пока, пожалуй, именно Петр Порошенко – главный выгодоприобретатель от этого перформенса. Мол, у вас есть претензии к нынешней власти в Украине? Нате посмотрите – кто, а точнее что, было до Порошенко.

И Томос, и последствия керченских событий, и заявление Климкина по ракетам, и голосование 334 депутатов за внесение в Конституцию положений о необходимости вступления в НАТО и ЕС, и пресс-конференция Януковича, и много чего еще по отдельности не могут стать чем-то таким, что возьмет и существенно повысит предвыборный рейтинг Порошенко.

Но все эти предвыборные малые ручейки могут слиться в одну предвыборную реку. Плюс самый существенный источник роста его рейтинга – политтехнологические, политические и имиджевые ошибки и просчеты конкурентов. А команда Порошенко делает все меньше и меньше ошибок.

Но, возвращаясь к Януковичу. Похоже, главный мотив его выступления на пресс-конференции – это заочный приговор, по которому он осужден на 13 лет. Кто знает, возможно, именно такой приговор станет гарантией продолжения существования этого человека в мире живых в настоящем и ближайшем будущем.

Ведь, по большому счету, он слишком много знает (по крайней мере, должен знать) и может выступить не только обвиняемым, но и свидетелем – в каком-нибудь международном трибунале, где его будут расспрашивать о расстрелах на Майдане, Крыме, загадочном бегстве в Россию, и о роли «руки Кремля» во всех тех событиях, которым на днях исполняется ровно 5 лет.

Андрей Окара, «Новое Время»