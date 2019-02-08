В России решили не посылать своих наблюдателей на выборы в Украину

В МИД России заявили, что в Украине «опасно» находится российским наблюдателям.

Российская Федерация передумала направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей «по соображениям безопасности», говорится в сообщении пресс-службы МИДа России 8 февраля.

«Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину», – говорится в заявлении.

По мнению россиян, отсутствие российских наблюдателей и отсутствие избирательных участков на территории России «ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления».

Также МИД России назвал «ожидаемым» решение Украины запретить гражданам России мониторить выборы президента Украины.

«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», – говорится в сообщении.

Кроме того в российском ведомстве заявили, что решение Украины о запрете причинило «значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга».

«Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», – утверждают в МИДе России.

МИД России