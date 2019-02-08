Меркель заявила о достижение договоренность по «Северному потоку-2» в Европе

При этом Меркель не стала уточнять детали достигнутого компромисса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта «Северный поток-2», сообщает «Reuters».

«Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали», – сказала Меркель.

При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.

Как сообщалось, одной из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, например Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по «Северному потоку-2» будет принимать Германия.

Согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта «Северный поток-2», который оказался под угрозой из-за позиции Франции.

«Reuters»