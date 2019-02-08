Портников: Евросоюз затормозит «Северный поток-2»

Накануне сегодняшнего рассмотрения вопроса расширения «Третьего энергопакета» Евросоюза на «Северный поток-2» Министерство иностранных дел Франции заявило о готовности поддержать позицию стран, которые выступали за такое решение.

Расширение действия «Третьего энергопакета» на «Северный поток-2» не остановит строительство, но значительно затормозит его. Новый газопровод будет в этом случае подчиняться тем же правилам, что и «внутренние» газопроводы Евросоюза, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Придется разделять компанию-оператора газопровода и компанию-поставщика газа (сейчас во всех ролях в этом фильме снимается «Газпром»), гарантировать доступ к газопроводу другим компаниям и обеспечить полную прозрачность определения цен на газ. Помимо этого, все эти вопросы должны быть урегулированы в соглашении между Германией и Россией – а на работу над таким документом тоже уйдет не один месяц.

Но самое главное – неясно, насколько проект в таком виде вообще может быть интересен Кремлю. Ведь из него изымут самое главное – отсутствие конкуренции и закрытость. Исчезнет главное оружие Кремля – откат, с помощью которого так комфортно работать с «понимающим» западным бизнесом.

А замедление проекта сохранит за Украиной монопольное положение в вопросах транзита российского газа и заставит Москву договариваться с ненавистным Киевом. Нет, такой «Северный поток-2» кремлевским наперсточникам не нужен!

Но, тем не менее, если сегодня изменения «Третьего пакета» будут одобрены, с ними всем придется считаться – и Москве, и Берлину. И из этого очевидного факта необходимо сделать один важный вывод – мы очень часто недооцениваем позицию и возможности наших соседей, которые в буквальном смысле слова могут нас спасти, когда поражение уже близко.

Когда я говорю о соседях, я имею ввиду не Францию, разумеется. Франция и раньше достаточно осторожно относилась к строительству «Северного потока-2», но просто не имела никакой реальной возможности высказать свою позицию, не имела просто потому, что само рассмотрение вопроса о расширении «Третьего энергопакета» на протяжении всего 2018 года блокировалось страной-председателем Евросоюза.

Вначале это была Болгария, которая сейчас заинтересована в собственных договоренностях с Москвой по «Турецкому потоку», затем – Австрия, сторонница «Северного потока-2». Идея затягивания рассмотрения вопроса была проста – дотянуть до выборов в Европейский парламент, не дать проголосовать за «Третий энергопакет» сейчас, когда позиции сторонников расширения его действия очень сильны.

И только тогда, когда председательствовать в Евросоюзе стала Румыния, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Вспоминаете разговоры о том, что Румыния вообще не должна сейчас возглавлять Евросоюз, что она погрязла в коррупции, что ей нужно уступить место председателя, разобраться с коррупцией и уж потом? Это все и были усилия лоббистов «Северного потока-2», усилия Кремля – потому что позиция румынского правительства легко просчитывалась.

«Борьба с коррупцией» сейчас – главное оружие коррупционеров и империалистов во всем мире, такое же действенное, каким еще недавно были коммунистические лозунги или российский газ. Эта лживая борьба помогает защитить мафиозные интересы, усилить влияние Москвы или Пекина, подорвать сами устои государств, которые сопротивляются экспансии. И разумеется, никакого отношения к настоящей борьбе с коррупцией не имеет, но поразительно под нее мимикрирует, чтобы понравиться неискушенным людям.

Тем не менее, на этот раз, «борцы с коррупцией», похоже проиграли тем, кто хочет убрать монопольную и коррупционную составляющую из проекта «Северного потока-2» – то есть лишить его настоящего смысла. И благодарить за это нам нужно будет правительство Румынии и счастливое совпадение, которое обеспечило этой стране председательство в Евросоюзе именно сейчас, когда остался в буквальном смысле слова последний шанс.

Виталий Портников, «Espreso.TV»