Непотопляемый кремлевский акын Медведчук. Посадят ли кума Путина в Украине?

Медведчук, как акын, тянет свои унылые мантры, за которые раньше его почему-то не собирались привлекать к ответственности. Что случилось теперь?



Помните «бородач» про Штирлица, который заходит в разгар секретного совещания в бункер Гитлера с подносом апельсинов в руке, – пишет на страницах «Фокуса» публицист, журналист Юрий Божич.

Подойдя к сейфу, он открывает его, забирает документы, ставит поднос на стол и уходит. «Кто это?» – нервно спрашивает фюрер. «Это русский шпион Исаев!» – отвечает Мюллер. «А почему вы его не арестуете?» – «Бесполезно, все равно отвертится, скажет, что апельсины приносил».

В меру парадоксальную ситуацию с Виктором Медведчуком, о кремлевской ориентации которого неизвестно разве что какому-нибудь слепоглухонемому украинцу, генпрокурор Украины Юрий Луценко до недавних пор объяснял примерно в том же духе.

«Он говорит вещи, которые мне разрывают сердце, – заявлял Юрий Витальевич еще в декабре. – К сожалению, они лежат в плоскости, которая не предусматривает изменения территориального устройства Украины, и я не имею возможности предъявить ему претензию».

И вдруг произошло чудо! На съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук прокололся». Ну, по крайней мере, если судить по взбодрившейся ГПУ.

С подачи нардепа-фронтовика» Андрея Тетерука она открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука. Теперь слово за лингвистически-семантической экспертизой. Если специалисты в этом вопросе изобразят знак pollice verso, Медведучка, по идее, должна ждать примерно та же участь, что поверженного гладиатора в Риме.

Наговорил ли кум Путина на 20 лет тюрьмы, предусмотренных статьями, вокруг которых все крутится? Вряд ли. Он не сказал ничего нового, за исключением того, что у «Автономного региона Донбасс» в составе Украины должны быть свои органы госуправления. И предложил внести в Конституцию изменение, которое предопределит статус «Автономного региона Донбасс». Стенания Медведчука про этот самый автономный статус до сих пор сердце генпрокурора, конечно, разрывали, однако, по его же признанию, это еще можно было бы воспринимать».

Оно и понятно. Пункт 11 «Минска-2» предусматривает обязательство Украины провести конституционную реформу и принять законы об особом статусе ОРДЛО. В феврале 2015-го мы его подписали. Конкретно – второй президент Леонид Кучма. К кому теперь претензии?

Может ли автономия существовать без своих государственных органов? Наверное, да. Но такой политический феномен мало кому известен. Если предположить, что автономию ОРДЛО таки дадут, то представить, что вопросы политической, хозяйственной и прочей жизни там будут решаться на вече, общем сходе или казачьем круге, можно лишь, обладая недюжинным воображением. А ехать перенимать опыт подобного государственного устройства придется куда-нибудь в Африку. К племени масаи, например.

Слова Медведчука о парламенте и правительстве автономии никакой неожиданности не несут, а вытекают из понятия самой автономии. Может быть, кум Путина покусился на Конституцию? Допустим. Правда, пока что он лишь высказал намерение.

А внесение изменений в Основной закон – это процедура и прохождение инициативы через инстанции. Конституционный суд, парламент, подпись президента. Все не так просто. Это одно. А второе – это ненаказуемо.

С 1996 года, когда украинская Конституция была принята, ее меняли восемь раз. Причем даже форма управления государством претерпела в связи с этим ряд колебаний. Вначале она была президентско-парламентской. В 2004 году стала парламентско-президентской. Януковичу в этих рамках стало тесно, и он превратил ее снова в президентско-парламентскую. После победы Революции достоинства эти нововведения признали неконституционными.

Последнее покушение» на нашу святая святых окончательно оформилось буквально вчера, 7 февраля: Верховная Рада приняла поправки, закрепляющие курс на вступление страны в НАТО и ЕС. Инициатором выступил Петр Порошенко: именно он еще в сентябре 2018-го внес соответствующий законопроект.

По мнению ряда аналитиков, сам этот акт никак не ускорит интеграцию с указанными альянсами. Это своего рода показуха.

Но в данном случае речь, собственно, не о ней. А том, что гарантом Конституции была запущена процедура ее изменения, которая получила свое логическое завершение. Основной закон стал другим. Теперь, в частности, российские войска больше не будут иметь права находиться на военных базах Украины.

Если Медведчук будет придерживаться процедуры (а он юрист, и он будет), и если новый состав парламента проголосует за изменения, то Конституция, в другой ее части, также будет изменена. Многим (мне, например), это будет казаться верхом идиотизма – договариваться с фейковыми правителями «ЛДНР», но об этом, повторяю, нужно было думать, садясь за стол переговоров в Минске.

То есть какая картина получается? Медведчук, как акын, тянет свои унылые мантры, за которые раньше его почему-то не собирались привлекать к ответственности. Но сегодня генпрокурору, которому раньше все это просто рвало», теперь порвало».

Почему? Да потому же, почему понадобилось в срочном порядке вписывать в Конституцию НАТО и ЕС или рвать подметки ради счастливого обретения томоса. Выборы!

Порошенко нужно демонстрировать успех и патриотизм.

Успехов во внутриукраинской жизни негусто. Значит, нужно добирать внешнеполитическим вектором. В случае с Североатлантическим блоком, закрывая глаза на то, кстати, что в программе сотрудничества с НАТО есть пункт об Антикоррупционном суде, формирование которого постоянно переносится. И это фактически лишает возможности не только приблизиться к альянсу, но и начать серьезно бороться с коррупцией.

Что касается патриотизма, то Порошенко уже давно упрекают в том, что он как-то уж слишком возлюбил Медведчука. По-христиански это, наверное, неплохо. Беда только, что там кроме духовной составляющей иногда всплывают и другие…

Естественно, что сегодня, в жаркую зимнюю выборную пору, существует насущная необходимость откреститься от другого». И лучший способ показать, что нынешняя власть борется с кремлевскими агентами влияния, а не якшается с ними – это изобразить лихой наскок на их главного апостола. Ну да, перспектив мало. Но зато сколько энергичных телодвижений!

Вероятно, наиболее адекватную иллюстрацию того, чем заняты украинские власти вообще, а преддверии выборов – в частности, иллюстрирует еще один бородатый анекдот – из брежневских времен. Про наглухо застрявший на запасных путях вагон из которого вышли все пассажиры и принялись его раскачивать, создавая хотя бы имитацию того, что он куда-то едет.

Юрий Божич, «Фокус»